ETV Bharat / state

नक्सलवाद पर अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने बताया झूठ का पुलिंदा, गाय-भैंस योजना पर बोले महंत, आदिवासियों को फिर ठगने की कोशिश

भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में नक्सलवाद फैला और आदिवासियों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी. पू्र्व सीएम ने आरोप लगाया कि उसी दौरान फर्जी एनकाउंटर हुए, हजारों आदिवासियों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया और सैकड़ों गांव खाली करवाने पड़े. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कोंडागांव जिला और बस्तर के 600 गांव नक्सल मुक्त घोषित हो चुके थे, लेकिन भाजपा इस सच्चाई को छिपा रही है.

भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2018 से 2023 के बीच बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में ठोस काम किया, जिसकी वजह से वर्तमान सरकार अभियान चला पा रही है. उन्होंने कहा कि खुद अमित शाह ने 2022 में माना था कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है. बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सुरक्षा कैंप, सड़क, बिजली, राशन दुकान और खेल मैदान जैसे बुनियादी काम हुए, जिससे बस्तर की तस्वीर बदली. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अमित शाह को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया है.

रायपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रेस कांफ्रेंस की. मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल और महंत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जुबानी हमला बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर दिया बयान झूठ का पुलिंदा है. भाजपा कांग्रेस सरकार के कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. वहीं डॉ. चरणदास महंत ने आदिवासियों को गाय-भैंस देने की घोषणा को भाजपा की पुरानी ठगी वाली योजना बताया. महंत ने बीजेपी की रमन सरकार के कथित दुधारू पशु घोटाले की याद दिलाई.





''केपीएस गिल से कहा था, वेतन लो मौज करो, काम करने की नहीं है जरूरत''

भूपेश बघेल ने कहा अमित शाह यह याद नहीं कर पाए कि रमन सिंह ने ही सुरक्षा विशेषज्ञ केपीएस गिल से कहा था कि काम करने की ज़रुरत नहीं, वेतन लो और मौज करो. अमित शाह को याद करना था कि भाजपा की सरकार के समय ही कथित नक्सली हमलों में कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई. उन्हें यह भी याद करना था कि आजाद भारत के उस सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड की जांच भी भाजपा ने नहीं होने दी. अमित शाह को याद करना था कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में किस तरह से सरकारी अधिकारियों ने पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां दीं, उनके घरों पर हमले करवाए.





स्कूल बंद करने को लेकर भाजपा पर हमला

भूपेश बघेल ने अमित शाह के स्कूल बंद होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान 400 स्कूल बंद हुए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने 275 स्कूल दोबारा शुरू किए. पूर्व सीएम रहे भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अब साय सरकार राज्य में 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है, जिनमें 1,163 स्कूल अकेले बस्तर संभाग के हैं.





राशन और आरक्षण के मुद्दे पर उठाए सवाल

बघेल ने कहा कि अमित शाह ने बस्तर में राशन नहीं मिलने की बात कही, जबकि 2023 तक बस्तर संभाग में 1,538 पीडीएस दुकानें संचालित थीं और हर महीने 21,200 मीट्रिक टन चावल वितरित हो रहा था. बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले से अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो चावल दे रही थी, ऐसे में सात किलो चावल भेजने की बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है. बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4.57 लाख व्यक्तिगत और 46 हजार सामुदायिक वनाधिकार पट्टे बांटे तथा आदिवासियों को 20 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया.





कांग्रेस नेताओं से नहीं मिले अमित शाह-बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस नेता अमित शाह से मिलकर बस्तर के मुद्दों पर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह से 14 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब उनके पास नहीं हैं.





गाय-भैंस योजना पर डॉ. महंत का हमला

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि अमित शाह आदिवासी परिवारों को गाय और भैंस देने की घोषणा कर गए हैं, लेकिन भाजपा को पहले रमन सरकार की पुरानी योजना का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि रमन सरकार के समय बांटी गई अधिकांश गायें बीमार थीं या दूध नहीं देती थीं और कुछ महीनों में मर गईं, या बेच दी गईं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा फिर ऐसी योजना ला रही है तो डॉ. रमन सिंह को इसकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना देना चाहिए ताकि उनके “कटु अनुभव” का लाभ मिल सके.





अमूल मॉडल और कांग्रेस की विरासत का जिक्र

चरणदास महंत ने कहा कि अमित शाह जिस आनंद और अमूल मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, वह कांग्रेस शासनकाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम है. उन्होंने कहा कि डॉ. वर्गीज कुरियन के सहकारी मॉडल ने देश में दुग्ध क्रांति लाई और भाजपा अब उसी मॉडल की बात कर रही है.

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, ‘नेक्स्ट जेन CG Dial-112’ और मोबाइल फॉरेंसिक लैब लॉन्च

छत्तीसगढ़ में बकरी पालन से आत्मनिर्भर बनती लखपति दीदी महिलाएं

छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17, वेदांता मृतकों के परिजन को 35-35 लाख मुआवजा देगी