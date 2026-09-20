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भूपेश बघेल बोले- कोल ब्लॉक को लेकर CM स्वीकार करें चुनौती फिर देख लेंगे छोटा रिचार्ज को, बालोद में कलार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे

बालोद में समाज के भवन का भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण, आदिवासी छात्र की मौत पर और पेपर लीक को लेकर भी उठाए सवाल

Bhupesh Baghel Challenge CM Sai
बालोद में कलार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 4:23 PM IST

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बालोद: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद जिले के दौरे पर रहे. यहां सिन्हा कलार समाज के जिला स्तरीय भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने फिर से प्रदेश के गृह मंत्री को छोटा रिचार्ज कहते हुए तंज कसा और कहा कि चर्चा में छोटा रिचार्ज को भेज दिए थे मैं हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हूं.

भूपेश बघेल बोले- कोल ब्लॉक को लेकर CM स्वीकार करें चुनौती फिर देख लेंगे छोटा रिचार्ज को (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री स्वीकार करे चुनौती- बघेल

हाल ही में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने चर्चा के लिए सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को चैलेंज किया है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने कोल ब्लॉक को लेकर आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को चुनौती दी पहले वे स्वीकार करें फिर छोटा रिचार्ज को देख लेंगे.

मुझे और मेरी सरकार को फिर से कोल ब्लॉक को लेकर लेकर बदनाम किया जा रहा है तो पहले मुख्यमंत्री चुनौती स्वीकार करें. पहले वे इस विषय पर बात तो करें- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

आदिवासी छात्र की मौत पर सवाल

मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एकलव्य विद्यालय में एक आदिवासी छात्र की मौत हुई है. प्रदेश सरकार का यह कहना कि इसका संचालन केंद्र के हाथों में रहता है तो यह कतई सही नहीं है. सरकार जांच टीम गठित कर सकती है, पुलिस जांच कर सकती है. तो इस तरह का बयान मेरे ख्याल से सही नहीं है. दरअसल एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जब यहां आए हुए थे तब उन्होंने बयान दिया था कि एकलव्य विद्यालय केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ में हो छात्रों की गूंज कार्यक्रम

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से 2024 में पेपर लीक हुआ है, वर्तमान में पेपर लीक हुआ है, योग्य लोगों को पद नहीं मिल पाया. आंसरशीट सार्वजनिक नहीं की जा रही है. इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों को लेकर जिस तरह की लापरवाही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसे देखते हुए मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना चाहिए. राहुल गांधी जब छात्रों से संवाद करेंगे तो कोई सकारात्मक हल इस कार्यक्रम से निकलकर सामने आ सकता है.

भवन को लेकर कहा

भवन लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो सभी समाजों को मैंने भवन दिया था जो अब बनकर तैयार हो चुके हैं. इस दौरान भूपेश बघेल ने हंसते हुए कहा कि पता नहीं हमें कौन सी सजा मिली कि हम सरकार से बाहर हो गए. लेकिन अब जनता का अधिक प्रेम मिल रहा है क्योंकि 5 साल हमने जो काम किया है उसे जनता याद करती है.

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