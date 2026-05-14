भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बढ़ती महंगाई और तेल किल्लत के लिए ठहराया जिम्मेदार
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं कि देश खाद संकट, डीजल किल्लत और महंगाई से परेशान है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST
खैरागढ़ : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश आर्थिक, कृषि और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े गंभीर संकटों का सामना कर रहा है. सबसे ज्यादा असर आम जनता, किसान, छोटे व्यापारी और ग्रामीण वर्ग पर पड़ रहा है.
बढ़ती महंगाई ने बढ़ाई परेशानी
भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और जरूरी वस्तुओं की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है.उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने होटल व्यवसायियों, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है. दूसरी ओर डीजल की कीमतों और कई क्षेत्रों में आपूर्ति की समस्या ने परिवहन और कृषि दोनों सेक्टर को प्रभावित किया है.
सबसे ज्यादा संकट में किसान
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि किसान इस समय सबसे ज्यादा संकट में है. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की तैयारी चल रही है, लेकिन कई जगह सहकारी समितियों में खाद की कमी देखने को मिल रही है. किसान खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं, जबकि समय पर खाद नहीं मिलने से खेती प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है. बघेल ने कहा कि गांवों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि डीजल पंपों पर सप्लाई बाधित है, जिसका सीधा असर सिंचाई, ट्रैक्टर संचालन और कृषि कार्यों पर पड़ रहा है.भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए.
भारत के वर्षों पुराने व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रूस और ईरान जैसे देशों से रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिए गए कुछ फैसलों का असर देश की ऊर्जा और आपूर्ति व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है. उनका कहना था कि अगर ईंधन और जरूरी संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग
भूपेश बघेल ने कहा कि आज किसान खाद के लिए परेशान है, व्यापारी लागत बढ़ने से परेशान है, ट्रांसपोर्टर डीजल को लेकर चिंतित है और आम परिवार रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है.उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता जिन समस्याओं से गुजर रही है, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद छुईखदान समेत पूरे इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में दिया गया, यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है.
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