बस्तर में नक्सली बाहर, भू माफिया अंदर, खनिज और जमीन पर हो रही कब्जे की साजिश: भूपेश बघेल
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में खनिज और जमीन पर कब्जे की साजिश का आरोप साय सरकार पर लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 9:58 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की बदलती परिस्थितियों पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बस्तर में जहां एक ओर नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी लोग और भू-माफिया अंदर घुसकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.
साय सरकार पर बघेल का हमला: बघेल ने आरोप लगाया कि यह नक्सलवाद को खत्म कर खनिज और जमीन पर कब्जा जमाने की सुनियोजित साजिश है, जिसमें सरकार मौन सहमति से शामिल है.
बस्तर में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद का सिलसिला तेज़ी से बढ़ रहा है. अबूझमाड़ और बीजापुर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी भू-माफिया सक्रिय हैं. राज्य सरकार सिर्फ देख रही है, उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा. आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और शासन-प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
बस्तर की खनिज संपदा पर कब्जे की तैयारी: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के संरक्षण में उद्योगपतियों की नजर बस्तर की खनिज संपदा पर है. भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने की आड़ में जमीन और खनिजों पर कब्जा जमाने का खेल चल रहा है. यह पूरा ऑपरेशन सरकार के चहेते उद्योगपतियों के फायदे के लिए रचा गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो बस्तर की सामाजिक संरचना और जनजातीय पहचान दोनों खतरे में पड़ जाएंगी.
"बस्तर की जमीन बस्तरवासियों की": भूपेश बघेल ने साफ कहा कि बस्तर की जमीन पर पहला अधिकार बस्तर के लोगों का है
आदिवासियों की जमीन, जल, जंगल और खनिज की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कॉरपोरेट हितों के लिए जनता की भावनाओं को ताक पर रख दिया है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
भूपेश बघेल का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में जमीन और खनिज से जुड़े सौदों को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है. बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में जमीन खरीद और खनिज दोहन को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच सियासी टकराव तेज़ होता दिख रहा है. अब देखना होगा कि भूपेश बघेल के आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है.