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असम के लिए उड़ान भरने से पहले भूपेश बघेल का केदार कश्यप पर निशाना, सरकार पर की सवालों की बौछार

रायपुर: असम रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा. बघेल ने RDA जमीन मामला, महंगाई, आयुष्मान योजना, नगर निगम विवाद और महानदी जल विवाद पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए. चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, तो धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार के कदमों पर तंज भी कसा. वहीं इज़राइल जाने वाली फ्लाइट में यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाईट कैप्टन स्मित माच्छार की तारीफ भी की.

RDA यानी रायपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े जमीन मामले को लेकर भूपेश बघेल ने मंत्री केदार कश्यप का नाम लेते हुए पुराने कथित परीक्षा प्रकरण का भी जिक्र किया. बघेल ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान केदार कश्यप से जुड़े मामले को ले-देकर रफा-दफा किया गया था. बघेल का कहना था कि एक विवाद से मुश्किल से राहत मिली थी और अब दूसरा मामला सामने आ गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केदार कश्यप से जुड़े मामले बार-बार क्यों सामने आते हैं.

चुनाव आयुक्तों को लेकर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा. बघेल ने कहा कि आज तक किसी व्यक्ति को ऐसी लाइफटाइम सुरक्षा नहीं मिली कि वह कुछ भी करे और उसके खिलाफ FIR दर्ज न हो सके. उन्होंने राष्ट्रपति, CJI, जज और राज्यपाल का उदाहरण देते हुए चुनाव आयुक्तों को मिली सुरक्षा पर सवाल उठाया. बघेल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और दावा किया कि आज नहीं तो कल ज्ञानेश कुमार को जाना ही पड़ेगा.





पायलट की बहादुरी को बघेल ने किया सलाम

राजनीतिक हमलों के बीच भूपेश बघेल ने इज़राइल जाने वाली फ्लाइट के पायलट कैप्टन स्मित माच्छार की जमकर तारीफ की. उन्होंने पायलट को बधाई और शुभकामनाएं दी. बघेल ने कहा कि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें 9/11 जैसी घटना की आशंका से यात्रियों को बचाया गया और एक बड़ी दुर्घटना टली. उन्होंने कहा कि यात्रियों की जान बचाने और बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए पायलट बधाई के पात्र हैं.





बढ़ती महंगाई पर सरकार को कोसा

LPG और दूध के दामों को लेकर जब बघेल से सवाल पूछा गया तो भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है. बघेल ने पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और दूध के दाम बढ़ने की आशंका जताई. उनका आरोप था कि महंगाई कम करने के बजाए लोगों को सलाह देने का काम किया जाएगा. इसी बीच 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है. केंद्र के मुताबिक 27.43 करोड़ घरेलू LPG उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं.





आयुष्मान कार्रवाई पर सरकार से पूछा सवाल

आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी भूपेश बघेल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने सवाल किया कि अगर योजना में लापरवाही हो रही थी, तो पिछले 3 साल से सरकार क्या कर रही थी. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार के जिम्मेदार लोग अपने विभागीय काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरे मामलों में व्यस्त हैं. इसी दौरान उन्होंने जमीन से जुड़े काम और निजी लोगों को मकान दिलाने जैसे आरोप भी लगाए.





नगर निगम विवाद पर बघेल ने कसा तंज

रायपुर नगर निगम में अधिकारियों और महापौर के बीच विवाद को लेकर भी भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने इस पूरे विवाद को सरकार के सुशासन पर सवाल बताते हुए कहा, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि नेताओं की कमजोरियां पकड़ ली गईं और अधिकारियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया. बघेल ने इस विवाद के जरिए सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.





महानदी पर छत्तीसगढ़ के हित में फैसला कराएं:बघेल

महानदी जल विवाद को लेकर होने वाली बैठक पर भी भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि महानदी से जुड़े कई प्रोजेक्ट अभी रुके हुए हैं. बघेल ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ के पक्ष में फैसला कराने की मांग की. जगदलपुर में गर्मी के दौरान पानी की जरूरत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए.





धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा

साहू समाज की ओर से धर्मांतरण को लेकर जताई जा रही चिंता पर भी भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार सिर्फ गंभीरता दिखाएगी या वास्तव में कोई ठोस कदम भी उठाएगी. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि समाज अपनी ओर से कदम उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही. इसी दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के कदम इतने ठोस हैं कि उठ ही नहीं रहे हैं.





असम रवाना हुए पूर्व सीएम

असम रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. RDA जमीन मामले से लेकर चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा, महंगाई, आयुष्मान योजना, नगर निगम विवाद, महानदी और धर्मांतरण तक बघेल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.