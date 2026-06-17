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पलारी में भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरा, बिजली दर बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर किया हमला

पलारी नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया.

Swearing-in ceremony in Palari
पलारी में भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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बालोद : नवगठित पलारी नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष यानेश साहू सहित 10 पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल हुए, इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी पार्षद नदारद रहे.
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यानेश साहू को नए पद के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में पलारी नगर पंचायत बेहतरीन विकास करेगा.छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान वर्तमान स्थितियों को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया.

Swearing-in ceremony in Palari
पलारी में शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ढाई साल में 5 बार बढ़े बिजली के दाम

भूपेश बघेल ने कहा कि देश में हालात ऐसे हैं कि कृषि का सीजन शुरू हो चुका है लोगों को खाद की कमी अभी से होने लगी है. इनका केवल एक लक्ष्य है कि 21 क्विंटल धान इनको खरीदना ना पड़े इसके साथ ही बिजली बिल को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी और इस सरकार ने ढाई साल में पांच बार बिजली का बिल का दाम बढ़ा दिया है.

पलारी में भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



प्रार्थना केवल सरकारी स्कूल के लिए

भूपेश बघेल ने सरकारी स्कूलों को लेकर बनाए गए नए नियमों को लेकर सरकार को घेरा. भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चों को प्रार्थना याद करने में दिक्कत होगी. धूप में वह इतनी बार प्रार्थना करेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी.

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों के बेहोश होने की खबरें सामने आने लगी है. क्या यह आदेश केवल शासकीय स्कूलों के लिए रहेगा या फिर निजी स्कूलों में भी इसे लागू किया जाएगा. निजी स्कूलों के लिए सरकार की एक नहीं चल रही है -भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

खारिज याचिका पर बोले पूर्व सीएम

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाई कोर्ट झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चुनाव में अचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आरोप को खारिज करने की याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया. पत्रकारों के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. आपको बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था.इसी आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है.

बीजेपी पार्षद रहे नदारद
इस पूरे शपथ ग्रहण आयोजन में सभी पार्षदों को निमंत्रण दिया गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पांच पार्षद इस पूरे आयोजन से दूरी बनाते हुए नजर नही आए. केवल कांग्रेस के ही पार्षद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे. लेकिन विधायक संगीता सिन्हा सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी बीजेपी पार्षदों को बधाई दी.

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