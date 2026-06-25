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भूपेश बघेल का शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर हमला, कहा - सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें

मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें ( ETV Bharat )