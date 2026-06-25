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भूपेश बघेल का शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर हमला, कहा - सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें

भूपेश बघेल का शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर हमला, कहा - सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें पहले

BAGHEL ATTACKS EDUCATION MINISTER
मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 7:14 AM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को कोरिया के दौरे पर पहुंचे. पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मंत्री और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. भूपेश बघेल ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. बघेल ने कहा कि सरकार को सबसे पहले बच्चों की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के कई विद्यार्थियों को अभी तक समय पर किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं.

पूर्व सीएम का वर्तमान शिक्षा मंत्री पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बच्चे जरूरी सामग्री के इंतजार में हैं तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं समझनी चाहिए.

मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें (ETV Bharat)

गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से अपना विभाग संभलता ही नहीं है. बच्चों को यूनिफॉर्म मिला नहीं और अपनी जिम्मेदारियां गिना रहे हैं. पहले बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़


सरकार के मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझें-बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था केवल घोषणाओं से नहीं सुधरती, बल्कि स्कूलों की जमीनी स्थिति सुधारने की जरूरत है. पूर्व सीएम ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को समय पर किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को बड़े-बड़े दावों की जगह स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

प्रदेश में 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत गर्मी की छुट्टियों के बाद हुई है. कई स्कूलों में जहां ड्रेस और किताबें बंट चुकी हैं वहीं कई स्कूलों में अभी किताबें और ड्रेस बंटनी बाकी है.

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