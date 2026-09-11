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महंगाई, बिजली और सड़क से जनता त्रस्त, बीजेपी सरकार में कस्टोडियल डेथ की आई बाढ़ : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिजली,सड़क और कस्टोडियल डेथ को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है.

Bhupesh baghel attacks BJP
बीजेपी पर भूपेश बघेल का हमला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 12:09 PM IST

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने स्मार्ट मीटर,सड़क व्यवस्था और बढ़ते कस्टोडियल डेथ पर प्रदेश सरकार को घेरा. बिलासपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में पहुंचे भूपेश बघेल ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के साथ आगामी चुनावों की तैयारियों का मंत्र दिया गया.

सरकार की योजनाओं पर सवाल

बघेल ने सड़कों, नल जल योजना और पीएम आवास योजना को लेकर भी सरकार को घेरा.स्मार्ट मीटर से बिजली बिल तीन से पांच गुना बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई, गैस और बिजली बिल से आम जनता परेशान हैं. वहीं रामदास आठवले के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के बयान पर भी उन्होंने तंज कसा.

बीजेपी सरकार में कस्टोडियल डेथ की आई बाढ़ : भूपेश बघेल (Etv Bharat)

सड़क की मरम्मत नहीं हो रही

भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में सड़कों का संधारण नहीं हो रहा है.हमारे समय में 16 हजार करोड़ की सड़कें बनाई गई थी.एक साथ मैंने स्वीकृत दी थी.सड़क बनने के बाद उसके संधारण की जरुरत होती है.बारिश में रैनकट की जरुरत होती है.सरकार बताए कि इन तीन सालों में उन्होंने कितनी राशि स्वीकृत की है.सरकार बताए कि दिसंबर 2023 के बाद से नए सड़कों के निर्माण और पुराने के संधारण के लिए कितने का बजट स्वीकृत हुआ है.यही हाल नल जल योजना का भी है.उसके भी आंकड़े सही नहीं है. सरकार जानकारी ही नही दे रही है.

कस्टोडियल डेथ पर सवाल उठाए

इस दौरान विषयवार प्रशिक्षण के साथ सवाल-जवाब का दौर भी चलेगा.वहीं जांजगीर-चांपा में हिरासत में युवक की मौत को लेकर बघेल ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि गृह विभाग की लापरवाही से कस्टोडियल डेथ की घटनाएं बढ़ रही हैं.

इस सरकार में बलरामपुर और जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्र में कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ते जा रहे हैं.जो गृहमंत्री हैं उनसे विभाग नहीं संभल रहा है.ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है.आज प्रदेश का हर व्यक्ति बिजली बिल से परेशान है.इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका विरोध कर रही है.एक तरफ महंगाई से जनता परेशान हैं.रसोई गैस,चीनी और खाद्य पदार्थ के दामों में वृद्धि हुई है.वहीं अब बिजली के रेट से आम जनता त्रस्त है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आगाज

भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पहले आयोजित किया गया था, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे. इसके बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है. दुर्ग संभाग के बाद अब बिलासपुर संभाग में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है.


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