ETV Bharat / state

अडाणीगढ़ बनने की राह में छत्तीसगढ़, कानून व्यवस्था चौपट : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला बोला है.

Bhupesh Baghel Attacks BJP
अडाणीगढ़ बनने की राह में छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 12:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को अडाणीगढ़ बनाने का एक बार फिर आरोप लगाया.साथ ही साथ उन्होंने नई जमीन गाइडलाइन और रायपुर सेंट्रल जेल में आदिवासी समाज के नेता जीवन ठाकुर की मौत पर भी सवाल उठाए.पूर्व सीएम भूपेश बघेल शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित विराट वीर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को भी याद किया.

मौजूदा सरकार जनता के हित में नहीं कर रही काम

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बालोद जिले में अवैध प्लाटिंग हो रही है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है. तत्कालीन सरकार में सभी अवैध कामों पर कड़ाई से रोक लगा था. नई जमीन गाइडलाइन को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया,उसमें वो खुद दबाव में है.इसके बाद भी जनता के हित के में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है.

Bhupesh Baghel Attacks BJP
अडाणीगढ़ बनने की राह में छत्तीसगढ़: भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार सभी चीजों में फेल हुई है चाहे वह धान खरीदी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो.हम लगातार जनहित में काम करने के लिए प्रयासरत हैं. छत्तीसगढ़ तो मौजूदा समय में अपराध गढ़ बन चुका है. शांति का यह टापू धीरे-धीरे अडाणी गढ़ भी बन जाएगा- भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग

Bhupesh Baghel Attacks BJP
विराट वीर मेला में भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासी नेता की जेल में हत्या का आरोप

पुलिस अभिरक्षा में हुए जीवन ठाकुर के मौत के मामले को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार को जिम्मेदार बताया. भूपेश बघेल ने कहा कि जीवन ठाकुर की यदि तबीयत बिगड़ी भी होगी तो उन्हें खराब भोजन दिया गया होगा.धीरे-धीरे दूसरे माध्यमों से मौत के मुंह में धकेला गया होगा. ये मौत नहीं बल्कि सीधे-सीधे शासन द्वारा की गई हत्या है.हम उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन है. इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी.

अडाणीगढ़ बनने की राह में छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार को घेरा

वीर महोत्सव आदिवासियों की बातों को रखने का एक प्रमुख माध्यम है. इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार पर हमला करने के बाद उनके नेता भी पीछे नहीं रहे. पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सरकार न जाने क्यों लोगों के साथ दूजा व्यवहार कर रही है. हर तरफ अव्यवस्था का आलम है, ग्राम सभा में बैठक लेकर जबरदस्ती व्यापारियों को लाभ पहुंचाने प्रशासन दबाव बनाती है.

Bhupesh Baghel Attacks BJP
आदिवासी समाज को लेकर कही बड़ी बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने के आरोप

वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि यदि आदिवासियों के लिए किसी ने लड़ने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है. आज व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं. लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है लोग भटकने को मजबूर हैं. छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है.

इस मंच के माध्यम से हमर राज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अकबर राम ने भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के घर पर खड़ी गाड़ी को आग लगा दी जाती है, तो आज यहां की कानून व्यवस्था कहां जा रही है.


आपको बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले विराट वीर महोत्सव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल आए थे. उन्होंने इस दौरान बताया कि ये आयोजन गरीबों के हित में लड़ाई लड़ने वाले शहीद वीर नारायण सिंह की याद में आयोजित होता है. अंग्रेजों ने कैसे उन्हें झूठे मामलों में फंसाया और स्थानीय लोगों को डराने के लिए रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी. शहीद वीर नारायण सिंह ने जो संघर्ष की नींव रखी थी, उसे आगे बढ़ते हुए आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है.

दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, कांग्रेस नेताओं की हुंकार- फ्लाइट रद्द तो ट्रेन, ट्रेन रोकी गई तो बसें तैयार

पीजी मेडिकल में राज्य का कोटा घटा, मेडिकल छात्र नाराज, डॉक्टरों ने खोला मोर्चा

कोरबा में बिना अनुमति ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य विभाग ने दबिश देकर जमा कराया ब्लड

TAGGED:

ADANIGARH
LAW AND ORDER IN RUINS
भूपेश बघेल
अडाणीगढ़
BHUPESH BAGHEL ATTACKS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.