राघव चड्ढा प्रकरण, भूपेश बघेल का आप पर हमला, बोले- अब केजरीवाल के बीजेपी में शामिल होने का इंतजार
राघव चड्ढा के बीजेपी में प्रवेश करने पर भूपेश बघेल ने पूरी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 10:49 PM IST
रायपुर:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने भाजपा में प्रवेश किया है. इस खबर ने देश सहित छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज कर दी है इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आम आदमी पार्टी सहित भाजपा पर जोरदार हमला बोला है. बघेल ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की भी टीम बताया है. इसके साथ उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल कब भाजपा में शामिल होंगे यह देखना होगा.
विवेकानंद फाउंडेशन से निकले है ये लोग- भूपेश बघेल
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबर ने छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार हमला बोला है. बघेल ने कहा कि केजरीवाल भी विवेकानंद फाउंडेशन में बैठने वाले लोग हैं ,उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं, और जो लोग हैं वह लोग बैठे हैं, उन्हीं लोगों ने आंदोलन की शुरूआत की. ये सब वहीं से निकले हुए लोग हैं.
आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है. अब ओरिजिनल पार्टी में यह लोग जा रहे हैं. ये लोग वहीं से निकले हुए हैं, और उसी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
अब केजरीवाल की वापसी का इंतजार
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह लोग मुख्य धारा में वापस पहुंच गए हैं. अब केजरीवाल कब बीजेपी में जाते हैं यह देखने वाली बात होगी. राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है.इसके बाद से पूरे देश में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है.