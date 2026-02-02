ETV Bharat / state

बालोद में धान खरीदी पर भूपेश बघेल का सरकार पर हमला, बोले- किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे, विष्णुदेव नौका विहार कर रहे

बालोद में धान खरीदी को लेकर पूर्व CM ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए, कहा- बालोद में किसान बेहाल, सरकार बस्तर में मस्त है.

Bhupesh Baghel Balod
पूर्व CM ने धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश की वर्तमान सरकार और प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 4:53 PM IST

बालोद: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश की वर्तमान सरकार और प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि आज राज्य में किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद बालोद को कम धान खरीदी वाले जिलों में दूसरे नंबर पर रखा गया है, जो बेहद चिंताजनक है.

प्रदेश में सरकार नहीं, अधिकारियों का राज- भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व विधायक को परेशानी, तो आम किसान का क्या हाल?

दल्ली चौक पर किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक कुमारी बाई साहू का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि एक पूर्व विधायक को भी अपना धान बेचने के लिए दिनभर सोसाइटी में बैठना पड़ रहा है. भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों के परिवारों को इस तरह परेशान होना पड़ रहा है, तो सामान्य किसानों की सुनवाई कौन करेगा?

Bhupesh Baghel Statement
भूपेश बघेल बोले- किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे, विष्णुदेव नौका विहार कर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“प्रदेश में सरकार नहीं, अधिकारियों का राज”

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आज निर्वाचित सरकार नहीं, बल्कि अधिकारियों का राज चल रहा है. उन्होंने कहा कि: किसानों को समय पर टोकन नहीं मिले. टोकन मिलने के बाद भी जबरन रकबा समर्पण कराया गया. किसानों के घरों में जाकर धान का भौतिक सत्यापन और फोटो खींची जा रही है.

क्या धान उगाना अब अपराध हो गया है? क्या किसान चोर हो गए हैं? जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तब मुख्यमंत्री नौका विहार का आनंद ले रहे हैं. ये किसान का अपमान है- भूपेश बघेल, पूर्व CM

किसानों की प्राइवेसी से खिलवाड़ का आरोप

भूपेश बघेल ने प्रशासन पर प्राइवेसी के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके घर में रखे धान की भी बिना अनुमति फोटो ली गई. उन्होंने साफ कहा कि अगर पहले अनुमति ली जाती, तो वे किसी को घर में प्रवेश नहीं करने देते. साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार बस्तर में उत्सव मना रही थी.

Bhupesh Baghel Balod
बालोद में धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल का सरकार पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“अभी भी समय है, पोर्टल खोलें”

भूपेश बघेल ने सरकार से मांग की कि धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए. किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया को लचीला बनाया जाए. उन्होंने कहा कि अगर अब भी वंचित किसानों का धान नहीं खरीदा गया, तो वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएंगे.

संपादक की पसंद

