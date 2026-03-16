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भूपेश बघेल का सरकार पर हमला, कहा- 31 मार्च के बाद पैरामिलिट्री फोर्स हटाने की क्या योजना है?

भिलाई पहुंचे भूपेश बघेल ने मनरेगा, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा. 17 मार्च को विधानसभा घेराव की भी तैयारी है.

Bhupesh Baghel on BJP
भूपेश बघेल ने कहा- 31 मार्च के बाद पैरामिलिट्री फोर्स हटाने की क्या योजना है? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 6:22 PM IST

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दुर्ग. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में भिलाई के सेक्टर-7 पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई गंभीर और चिंताजनक हालात बन गए हैं. बघेल के मुताबिक छात्रावासों में आदिवासी बच्चियों के गर्भवती होने जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जो बेहद भयावह स्थिति को दर्शाती हैं.

भूपेश बघेल ने मनरेगा, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनरेगा और मजदूरों के मुद्दे पर भी घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में मनरेगा के काम बंद हो गए हैं और मजदूरों को मिलने वाला अधिकार अब खैरात की तरह दिया जा रहा है. उन्होंने किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि इस बार धान खरीदी सही तरीके से नहीं हो पाई, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. बघेल के मुताबिक सरकार किसानों और मजदूरों दोनों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती तक हो रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ दावे कर रही है.

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भिलाई पहुंचे भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

17 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी

इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने की तैयारी की है. भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे.

नक्सलवाद खत्म होने के दावे पर सवाल

नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बघेल ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कह रही है कि नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, लेकिन असली स्थिति तब मानी जाएगी जब बस्तर से पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी होगी.

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पूर्व CM ने सवाल किया कि 31 मार्च के बाद क्या बस्तर से पैरामिलिट्री फोर्स हटाने की कोई योजना है या नहीं, इस पर सरकार को साफ स्थिति बतानी चाहिए.

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