भिलाई होली मिलन में भूपेश बघेल, राज्यसभा उम्मीदवार पर जल्द फैसले के संकेत

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को मैदान में उतारा है. राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पर भूपेश ने कहा कि जल्द फैसला होगा. नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा.

दुर्ग: भिलाई में होली मिलन समारोह में पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनकी सुख समृद्धि की कामना की. पूर्व सीएम ने कहा कि हजारों वर्षों की सनातन परंपरा के अनुरूप आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाना चाहिए.कार्यक्रम में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

होली मिलन समारोह में भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

"यूएस इजरायल ईरान युद्ध से भारत पर असर"

भूपेश बघेल ने कहा कि भारत में बहुत जल्द महंगाई बढ़ने वाली है. उन्होंने कहा कि ईरान ने सात आठ देशों में जो हमले किए, उन हमलों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाज प्रभावित हो रहे हैं. वहां से आने वाले जलपोत रुक रहे हैं. बीमा कंपनियां भी हाथ खड़े कर रही हैं. इसका असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ेगा, जिससे भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है. पूर्व सीएम ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार से पहल करने की मांग की.

"हमारी सरकार के दौरान सोना चांदी की बंपर बिक्री"

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में किसानों का ऋण माफ किया गया, 2500 रुपये प्रति क्विंटल से धान खरीदी शुरू कर 2850 रुपये तक पहुंचाया. उन्होंने दावा किया कि उस समय बाजार में रौनक थी और सोना-चांदी की दुकानों में भीड़ रहती थी. वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही, लेकिन बाजार में उसका असर नजर नहीं आ रहा.

500 रुपये का सिलेंडर कहां है ?

बघेल ने कहा कि मोदी जी की गारंटी में 500 रुपये में सिलेंडर का वादा किया गया था लेकिन तीन बजट के बाद भी गरीबों और मध्यमवर्गीय 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. चौथा बजट आएगा इसके बाद इलेक्शन बजट होगा.