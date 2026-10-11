ETV Bharat / state

भूपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव ने नेमरा जाकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात, दिवंगत रूपी सोरेन को दी श्रद्धाजंलि

रूपी सोरेन को श्रद्धाजंलि सांसद पप्पू यादव/सीएम से मिलते भूपेश बघेल ( ETV Bharat )

रांचीः छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव ने रामगढ़ के नेमरा का दौरा किया. उन्होंने वहां जाकर मुख्यमंत्री की दिवंगत मां रूपी सोरेन को श्रद्धाजंलि अर्पित की. इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर सांत्वना प्रकट की. इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जेन जी के आंदोलन को दबाने के तरीके को लेकर कटाक्ष किया.

बिहार के पूर्णिया लोकसभा सांसद क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल रामगढ के नेमरा जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. भूपेश बघेल ने तो यहां मीडिया के सामने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया. लेकिन निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.