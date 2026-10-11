भूपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव ने नेमरा जाकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात, दिवंगत रूपी सोरेन को दी श्रद्धाजंलि
रामगढ़ के नेमरा जाकर कांग्रेस नेता भुपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव ने दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धाजंलि दी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 12:33 AM IST
रांचीः छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव ने रामगढ़ के नेमरा का दौरा किया. उन्होंने वहां जाकर मुख्यमंत्री की दिवंगत मां रूपी सोरेन को श्रद्धाजंलि अर्पित की. इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर सांत्वना प्रकट की. इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जेन जी के आंदोलन को दबाने के तरीके को लेकर कटाक्ष किया.
बिहार के पूर्णिया लोकसभा सांसद क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल रामगढ के नेमरा जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. भूपेश बघेल ने तो यहां मीडिया के सामने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया. लेकिन निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.
सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर खुलकर कहा कि देश के युवाओं यानी जेन जी के आंदोलन को जिस तरह से दबाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है यह अपने आप में अद्भुत है. यह बताता है कि सरकार युवाओं को भी अपने हिसाब से काम करने देना नहीं चाहती. पप्पू यादव ने रूपी सोरेन को नमन किया और उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची आए हैं.
बता दें कि इससे पहले रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इन दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया.
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