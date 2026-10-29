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भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची पर उठाए सवाल, कहा- परिसीमन हुआ नहीं तो वार्ड के आरक्षण कैसे बदल गए

भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची पर उठाए सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. गुरूवार को भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनाव से पहले जारी मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम इधर से उधर हो गए हैं. बिना परिसीमन के ही सैकड़ों मतदाताओं के बूथ बदल गए हैं. पूर्व सीएम ने मांग की है कि दावा आपत्ति की तिथि बढ़ाई जाए और मतदाता सूची को फिर से अपडेट किया जाए.

आपत्ति की तारीख को आगे बढ़ाने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) इस साल दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत दुर्ग जिले की भिलाई निगम, भिलाई चरोदा, रिसाली निगम में चुनाव होना है. इसके साथ ही जामुल नगर पालिका के भी चुनाव होंगे. दुर्ग में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया और जो सूची हमारे जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है उसमें भारी गड़बड़ी है. सभी निकायों में मतदाताओं के बूथ वार्ड बदल गए हैं. इससे चुनाव में प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा.