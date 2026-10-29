भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची पर उठाए सवाल, कहा- परिसीमन हुआ नहीं तो वार्ड के आरक्षण कैसे बदल गए
पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची को अपडेट करने, आपत्ति की तारीख को आगे बढ़ाने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 8:38 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. गुरूवार को भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनाव से पहले जारी मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम इधर से उधर हो गए हैं. बिना परिसीमन के ही सैकड़ों मतदाताओं के बूथ बदल गए हैं. पूर्व सीएम ने मांग की है कि दावा आपत्ति की तिथि बढ़ाई जाए और मतदाता सूची को फिर से अपडेट किया जाए.
इस साल दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव
मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत दुर्ग जिले की भिलाई निगम, भिलाई चरोदा, रिसाली निगम में चुनाव होना है. इसके साथ ही जामुल नगर पालिका के भी चुनाव होंगे. दुर्ग में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया और जो सूची हमारे जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है उसमें भारी गड़बड़ी है. सभी निकायों में मतदाताओं के बूथ वार्ड बदल गए हैं. इससे चुनाव में प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा.
पहली बात है कि आपत्ति करने का समय बदलना चाहिए, दूसरी बात परिसीमन हुआ नहीं तो वार्ड के आरक्षण कैसे बदल गए- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री
दावा आपत्ति की तारीख बढ़ाने की मांग
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मतदाता सूची जारी होने के दूसरे दिन हमारे जिला अध्यक्षों को मिली. दावा आपत्ति की तिथि 30 अक्टूबर है. इस बीच वार्डों में बीएलओ बैठ नहीं रहे हैं, जिसके कारण दावा आपत्ति के प्रकरण प्रभावित हुए. इस संबंध में कई लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है.
मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी
पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि बीएलओ वार्डों में बैठने के बजाय नगर निगम के दफ्तर में बैठकर मतदाता सूची को सुधारने में लगे हैं जो कि यही साबित करता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने तीन मांगे रखी हैं. उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को फिर से अपडेट किया जाना चाहिए. क्योंकि बिना परिसीमन के सैकड़ों मतदाताओं के वार्ड बदल गए हैं जिससे चुनावी नतीजे प्रभावित होंगे. वहीं आपत्ति की तारीख को बढ़ाया जाए. इसके साथ मतदाता सूची में गड़बड़ी में जो भी सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति शामिल हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए.