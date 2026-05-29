'सो गई आचार संहिता', चुनाव से पहले शहर समृद्धि योजना लाने और घुमका को शामिल करने पर भूपेश बघेल का तंज
भूपेश ने निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की, लिखा- आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच विष्णुदेव सरकार ने लागू की शहर समृद्धि योजना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 7:50 PM IST
राजनांदगांव. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच राज्य सरकार द्वारा घुमका नगर पंचायत को आदर्श शहर समृद्धि योजना में शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनावी लाभ लेने की कोशिश बताया है.
भूपेश बघेल का तंज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व सीएम ने लिखा कि, सो गई आचार संहिता... इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता की खुलेआम अनदेखी कर सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर रही है.
वोटिंग से ठीक पहले की गई यह घोषणा प्रदेश में पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुकी विष्णुदेव सरकार की हताशा को साफ स्पष्ट कर रही है. यह बेहद स्पष्ट है कि सरकार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर लोक लुभावने वादे कर क्षेत्र की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है और किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है.- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
सुनियोजित राजनीतिक रणनीति
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले घुमका को योजना में शामिल करना सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है. पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार को यह अंदेशा है कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता का मूड उसके खिलाफ जा सकता है, इसलिए विकास योजनाओं के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.
योजना नहीं, चुनावी मैनेजमेंट: कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि यदि योजना पहले से तैयार थी तो उसकी घोषणा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही क्यों की गई. पार्टी का आरोप है कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी योजनाओं का उपयोग चुनावी फायदा लेने के लिए कर रही है.
निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए. घुमका नगर पंचायत में चुनावी मुकाबला पहले ही बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मुद्दा जोर-शोर से उठाए जाने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
क्या है आदर्श शहर समृद्धि योजना
राज्य शासन ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है. पहले चरण में 32 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है, जिनमें राजनांदगांव जिले के खैरागढ़, घुमका और छुईखदान भी शामिल हैं.
योजना के तहत सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के साथ सुरक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की बात कही गई है. लेकिन अब घुमका को योजना में शामिल किए जाने का समय ही राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है.
अब नजर निर्वाचन आयोग पर
कांग्रेस की शिकायत और पूर्व मुख्यमंत्री के सार्वजनिक हमले के बाद अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर टिक गई है. यदि आयोग इस मामले में संज्ञान लेकर जांच करता है तो चुनावी माहौल और ज्यादा गरमा सकता है. वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेरने की रणनीति पर काम कर रही है.