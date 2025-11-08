ETV Bharat / state

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसी पूर्व मंत्री के बेटे की सक्रियता, लेकिन पाॅलिटिकल सवालों से परहेज

अविराज जहां भी जाते हैं युवाओं की भीड़ उमड़ जाती है, लोग उनपर और वे खुद लोगों पर फूल बरसाते हैं. जब भाषण देते हैं और देशभक्ति के गीतों के साथ शिव तांडव स्त्रोत सुनाते हैं, तो लोग एकटक देखते रह जाते हैं. लेकिन जब मीडिया उनकी सक्रियता के मायने जानना चाहती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं.

सागर : इन दिनों एक नेतापुत्र काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसकी वजह उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता है. पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह के बेटे अविराज सिंह क्षत्रिय समाज के युवा सम्मेलनों और भाजपा के कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रहते हैं. उनके कार्यक्रमों का मैनेजमेंट उनके पिता की मैनेजमेंट गुरू की छवि वाला उदाहरण पेश करता है. उनके साथ गाड़ियों का काफिला चलता है. जहां भी कार्यक्रम होता है, वहां पर बैनर पोस्टर की बाढ़ से आ जाती है फिर भी अविराज सिंह पॉलिटिकल सवालों से परहेज करते हैं. आखिर क्यों?

तमाम राजनीतिक पंडित मान रहे है कि अविराज सिंह की सक्रियता जिस प्रकार उनके पिता के मैनेजमेंट गुरू वाली पहचान के साथ बढ़ रही है. जल्द ही वो राजनीति में आधिकारिक तौर पर पदार्पण करने वाले हैं. अविराज चुनावी राजनीति से सफर की शुरूआत करेंगे या फिर आगामी लोकसभा-विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, इन सब सवालों पर वे भले चुप्पी साधे रहें, लेकिन उनकी सक्रियता के राजनीतिक मायने निकालने जाने लगे हैं.

राजनीति में कॉर्पोरेट कल्चर जैसा मैनेजमेंट

जहां तक अविराज सिंह की सक्रियता की बात करें, तो सामाजिक और राजनीतिक मंच पर उनकी सक्रियता चर्चा का विषय है. इन दिनों वे क्षत्रिय समाज के युवा सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं. इसके साथ भाजपा के महापुरुषों और युवाओं से जुडे़ अन्य कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता देखी जा रही है. जब मंच से अविराज सिंह संबोधन की शुरुआत करते हैं, तो अपना परिचय बीएएएलबी के स्टूडेंट के तौर पर देते हैं. उनके सामाजिक और राजीनीतिक कार्यक्रमों का मैनेजमेंट बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर की तरह होता है.

उनके साथ साये की तरह उनके चचेरे भाई लखन सिंह बामोरा और क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी व पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह भी होते हैं. सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के बडे़ चेहरे और युवाओं का हुजूम होता है. संगीत व्यवस्था के साथ देशभक्ति और शिव तांडव स्त्रोत अविराज सिंह मंच से सुनाते हैं. जब वो संबोधन के लिए उठते हैं, तो महान हस्तियों से जुडी घटनाएं और उनके विचार सामने रखते हैं.

पिता भूपेंद्र सिंह हैं मैनेजमेंट गुरू

महज 22 साल की उम्र में तेजी से बढ़ रही सक्रियता के पीछे लोगों में चर्चा रहती है कि आने वाले तीन साल में अविराज सिंह 25 साल के हो जाएंगे और उम्र के लिहाज से चुनाव लड़ सकते हैं. इसलिए उनके पिता पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह की देखरेख में सियासी और सामाजिक जमावट अभी से शुरू हो गई है. कई लोग तो अविराज सिंह का भाषण सुनकर और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर चर्चा करते हैं कि अविराज को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है.

लोग अटकलें लगाते हैं कि वे अगला चुनाव क्या अपने पिता की खुरई सीट से लड़ेंगे या फिर सक्रियता सागर जिले से बाहर विदिशा और दूसरे जिलों में होगी? क्या वे पिता की तरह सागर संसदीय सीट से चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? क्योकिं सागर संसदीय सीट में विदिशा की तीन सीटें सिरोज, कुरवाई और शमशाबाद भी आती है. इसके साथ इन सीटों पर क्षत्रिय वोटों की संख्या भी काफी अच्छी है.

अटकलों के साथ चुप्पी पर चर्चा

अविराजसिंह की सक्रियता पर सियासी अटकलों और चर्चाओं का बाजार जोर पकड़ रहा है. लेकिन ना तो उनके पिता ने उनके भविष्य को लेकर अपनी प्लानिंग के राज खोले हैं और ना ही अविराज सिंह राजनीतिक सवालों का जबाब देते हैं. हाल ही में सानोधा में आयोजित युवा क्षत्रिय सम्मेलन में जब ईटीवी भारत ने उनकी उम्र और सामाजिक राजनीतिक सक्रियता पर उनकी सियासी पारी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर टाल दिया.

जब उनसे पूंछा गया कि उनके पिता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत संगठन और युवा मोर्चा की राजनीति से की थी, तो क्या वो भी इसी तरह राजनीतिक सफर की शुरूआत करेंगे? अविराज इस सवाल का जबाव भी नहीं देते हैं. कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अविराज सिंह की तेजी से बढ़ रही सक्रियता भविष्य में किस तरह नजर आएगी, ये सिर्फ उनके पिता भूपेन्द्र सिंह ही बता सकते हैं.

