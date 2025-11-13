ETV Bharat / state

हुड्डा ने राज्यपाल को सौपा ज्ञापन, हरियाणा में कृषि, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल, बिहार चुनाव पर महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा

कृषि, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए हुड्डा आज राज्यपाल से मिले और ज्ञापन सौंपा.

HOODA HARYANA GOVERNOR MEETING
हुड्डा ने राज्यपाल को सौपा ज्ञापन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर किसानों और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को सामने रखा. नेता विपक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई इस मुलाकात में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर राज्यपाल को औपचारिक ज्ञापन सौंपा.

किसानों के मुद्दे पर उठाए सवाल: ज्ञापन सौंपने के बाद हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए. हुड्डा ने कहा कि, "पिछली बार भी राज्यपाल से समय मांगा गया था, लेकिन अवसर नहीं मिला. अब समय मिलने पर कांग्रेस ने मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर जोर दिया. पहला मुद्दा किसानों के आर्थिक नुकसान का है. सरकार दावा करती है कि 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू है, लेकिन वास्तव में धान पर किसानों को सही भुगतान नहीं मिल रहा. प्रति क्विंटल पांच सौ से छह सौ रुपए की कटौती हो रही है. बाजरे में भी पांच सौ से हजार रुपए प्रति क्विंटल की कटौती हुई." उन्होंने धान खरीद में हुए कथित घोटाले की जांच की मांग की और प्रति क्विंटल बोनस की भी मांग की.

Bhupendra Singh Hooda submitted memorandum to Haryana Governor
भूपेन्द्र हुड्डा ने राज्यपाल को सौपा ज्ञापन (ETV Bharat)

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा: भूपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि, "दूसरा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है." उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में लगभग अस्सी गैंगस्टर सक्रिय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है. दुकानदारों और डॉक्टरों से फिरौती मांगी जा रही है. उन्होंने कहा कि, "गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा वर्तमान में सबसे असुरक्षित प्रदेश है. उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी, जैसे एडीजीपी और एसएआई, आत्महत्या कर रहे हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं."

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर किया हमला: हुड्डा ने कहा कि, " तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार और सरकारी एजेंसियों की मनमानी का है. चुनाव के दौरान बनाए गए लाखों बीपीएल/राशन कार्ड में बड़ी अनियमितताएं हुई हैं. बिना सत्यापन के कार्ड बनाए गए और अब उनमें से दस लाख से अधिक कार्ड काटे जा रहे हैं. हमने राज्यपाल से मांग की कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएं."

हरियाणा में कृषि, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

फरीदाबाद विस्फोटक पर दी प्रतिक्रिया: फरीदाबाद विस्फोटक मामले में हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "दोषियों को तुरंत पकड़कर सजा मिलनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों की संख्या पर सवाल उठाया और कहा कि एनआईए इस मामले में जांच कर रही है."

बिहार चुनाव पर बोले हुड्डा: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के परिणामों पर हुड्डा ने कहा कि, "एक साल पहले हरियाणा चुनाव के पूर्व जो रिपोर्ट्स थीं, वे सही साबित हुईं. बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."

राज्यपाल से किया आग्रह: हुड्डा ने अंत में कहा कि, "प्रदेश में किसानों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है." हुड्डा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह आवश्यक कदम उठाएं ताकि आम जनता और अधिकारियों दोनों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित हो सके.

ये भी पढ़ें:करनाल में 6 करोड़ का धान घोटाला: पुलिस ने बढ़ाया जांच दायरा, कई अफसरों पर गिर सकती है गाज

TAGGED:

BHUPENDRA HOODA ON BIHAR ELECTIONS
HOODA HARYANA GOVERNOR MEETING
EXTORTION IN HARYANA
HARYANA GOVERNOR
HOODA HARYANA GOVERNOR MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.