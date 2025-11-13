ETV Bharat / state

हुड्डा ने राज्यपाल को सौपा ज्ञापन, हरियाणा में कृषि, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल, बिहार चुनाव पर महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर किसानों और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को सामने रखा. नेता विपक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई इस मुलाकात में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर राज्यपाल को औपचारिक ज्ञापन सौंपा.

किसानों के मुद्दे पर उठाए सवाल: ज्ञापन सौंपने के बाद हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए. हुड्डा ने कहा कि, "पिछली बार भी राज्यपाल से समय मांगा गया था, लेकिन अवसर नहीं मिला. अब समय मिलने पर कांग्रेस ने मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर जोर दिया. पहला मुद्दा किसानों के आर्थिक नुकसान का है. सरकार दावा करती है कि 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू है, लेकिन वास्तव में धान पर किसानों को सही भुगतान नहीं मिल रहा. प्रति क्विंटल पांच सौ से छह सौ रुपए की कटौती हो रही है. बाजरे में भी पांच सौ से हजार रुपए प्रति क्विंटल की कटौती हुई." उन्होंने धान खरीद में हुए कथित घोटाले की जांच की मांग की और प्रति क्विंटल बोनस की भी मांग की.

भूपेन्द्र हुड्डा ने राज्यपाल को सौपा ज्ञापन (ETV Bharat)

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा: भूपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि, "दूसरा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है." उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में लगभग अस्सी गैंगस्टर सक्रिय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है. दुकानदारों और डॉक्टरों से फिरौती मांगी जा रही है. उन्होंने कहा कि, "गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा वर्तमान में सबसे असुरक्षित प्रदेश है. उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी, जैसे एडीजीपी और एसएआई, आत्महत्या कर रहे हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं."