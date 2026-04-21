गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर
लखनऊ केजीएमसी में चल रहा है इलाज, एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 1:04 PM IST
गोंडा: जिले के परसपुर क्षेत्र अंतर्गत डेहरास ग्राम पंचायत के गजराज पुरवा में भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी भूपेंद्र सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए. घायल भूपेंद्र सिंह प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया. परसपुर थाने में परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने चार पुलिस टीमों गठन किया है. बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह भाजपा से जुड़े हैं.
घटना सोमवार देर रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. भूपेंद्र सिंह स्कॉर्पियो में बैठकर कहीं निकलने वाले थे. गाड़ी में बैठते ही अचानक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें भूपेंद्र को पेट में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. फायरिंग की आवाज सुनते ही परिवार के लोग तत्काल मौके पहुंचे. देखा कि गोली कांड को अंजाम देने वाले बदमाश फरार हो गए. परिवार के लोग भूपेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर ले गए, जहां से गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां से भी बेहतर उपचार के लिए केजीएमसी, लखनऊ रेफर कर दिया गया.
मंगलवार सुबह भूपेंद्र सिंह के पेट का ऑपरेशन किया गया. बताते हैं कि गोली अब भी पेट के अंदर फंसी हुई है. डॉक्टर का कहना है कि गोली निकलने पर कुछ हिस्सा डैमेज हो सकता है.
इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक ने बताया कि देर रात परसपुर पुलिस को सूचना मिली कि डेहरास ग्राम पंचायत के गजराज पुरवा में बदमाशों ने भूपेंद्र सिंह को रास्ते में गोली मार दी है. तत्काल मौके पर पहुंच कर उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. घटना के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है. भूपेंद्र की हालत अब सामान्य है. चार पुलिस टीमों द्वारा जांच की जा रही है.
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