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गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर

गोंडा: जिले के परसपुर क्षेत्र अंतर्गत डेहरास ग्राम पंचायत के गजराज पुरवा में भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी भूपेंद्र सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए. घायल भूपेंद्र सिंह प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया. परसपुर थाने में परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने चार पुलिस टीमों गठन किया है. बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह भाजपा से जुड़े हैं.

हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गईं चार टीमें. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना सोमवार देर रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. भूपेंद्र सिंह स्कॉर्पियो में बैठकर कहीं निकलने वाले थे. गाड़ी में बैठते ही अचानक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें भूपेंद्र को पेट में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. फायरिंग की आवाज सुनते ही परिवार के लोग तत्काल मौके पहुंचे. देखा कि गोली कांड को अंजाम देने वाले बदमाश फरार हो गए. परिवार के लोग भूपेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर ले गए, जहां से गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां से भी बेहतर उपचार के लिए केजीएमसी, लखनऊ रेफर कर दिया गया.