यूपी में BJP को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष...अमेठी में भूपेंद्र चौधरी बोले- चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, तेजी से संगठन के गठन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जायेगा.

प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अमेठी में SIR को लेकर समीक्षा बैठक की.
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अमेठी में SIR को लेकर समीक्षा बैठक की. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 5:53 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 7:23 PM IST

अमेठी : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को पार्टी कार्यालय गौरीगंज पहुंचे. यहां विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा. चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. 98 में से 84 जिला अध्यक्ष घोषित किया जा चुके हैं.

उन्होंने कहा, संगठन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार है. केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. प्रदेश कमेटी इसके लिए तैयार है. बीजेपी एक वैधानिक तरीके से चलने वाला दल है. हम लोग बहुत तेजी से संगठन के गठन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं. बहुत जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा. तीन-चार राज्य जो भी बचे हुए हैं जल्द ही उनमें नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जायेगा.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा, संगठन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार है. (Video Credit; ETV Bharat)

भूपेंद्र चौधरी ने कहा, SIR चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया है. हमारा संगठन उसमें सहयोग कर रहा है. आंशिक पुनरीक्षण का कार्य तो हमेशा से होता आया है. अब 20 साल बाद SIR का कार्य हो रहा है. उन्होंने विपक्ष पर विदेश-प्रभावित विचारधाराओं से देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया. कहा, भाजपा कार्यकर्ता SIR में सक्रिय सहयोग दें और सभी पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने में पूर्ण सहायता करें.

उन्होंने कहा, योगी सरकार हमारी विरासत, आस्था और परंपराओं को आगे बढ़ा रही है. अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और अयोध्या हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है. भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में अयोध्या है. हमारी पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है, जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा था यदि हमें सरकार बनाने का अवसर जनता देगी तो हम अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे.

उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ और हमारी सरकारी अन्य योजनाओं के माध्यम से उसमें भव्यता प्रदान करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो घुसपैठियों और रोहिंग्या का संरक्षण प्राप्त करके सरकार बनना चाहते हैं. माननीय न्यायालय का अगर इस तरह का आदेश है, तो राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए.

