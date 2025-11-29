ETV Bharat / state

SIR पर अखिलेश के आरोपों के बाद भूपेंद्र चौधरी का पलटवार; कहा- तनाव और टकराव पैदा करना विपक्ष का एजेंडा

भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर लोगों को गुमराह कर कर संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी का है, वह सफल नहीं होगा.

बिहार में किसी ने नहीं दर्ज कराई आपत्ति : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार हो. इसके लिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है. बिहार में एसआइआर को लेकर किस प्रकार नेगेटिव माहौल बनाया गया. वोट अधिकार यात्रा निकाली गई. अंत में जो फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उस पर किसी भी एक राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई.

ये बातें शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कही. वह कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे. SIR पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने सपा पर निशाना साधा. वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में जीडीपी पर अपनी बात रखी.

मुरादाबाद/शाहजहांपुर : 'समाजवादी पार्टी के लोग समाज में संविधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, यह लोकतंत्र के हित में नहीं है. SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है. जो मृतक हैं, जो पलायन कर गए हैं या जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, ऐसे अपात्रों को हटाकर पात्र वोटर लिस्ट में शामिल करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है'.

'लोगों को कर रहे गुमराह, यह किसी के हितैषी नहीं' : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के नागरिकों को देश की न्यायपालिका में देश की संवैधानिक व्यवस्था में पूर्ण आस्था है. जिस प्रकार से भगवान श्रीराम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है. सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद यह तय किया कि वहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ है. तनाव और टकराव पैदा करने का केवल विपक्ष का षड्यंत्र है. गुमराह करके अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, यह किसी के हितैषी नहीं है.

जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान पर जिसमें उन्होंने जिहाद को बदनाम करने की बात कही. इस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह बयान किस परिपेक्ष में आया है मालूम नहीं, मगर जहां तक इस तरह की घटनाएं मीडिया के माध्यम से सामने आती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे सबके लिए एक असहज स्थिति पैदा करती हैं. हमारी पार्टी इस प्रकार की घटनाओं का कभी समर्थन नहीं करती. देश में संवैधानिक व्यवस्था है. जो भी इस प्रकार के कृत्य पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

'दर्पण को दोष न दें अपना चेहरा देखें' : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता ने बीजेपी में भरोसा जताया है. लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है. तब से विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोग सब हताश और निराश हैं. इस प्रकार की बयानबाजी करके समाज में यह अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते हैं. हमारे यहां लोकतंत्र की गहरी जड़े हैं. संवैधानिक व्यवस्था में देश की जनता को पूर्ण विश्वास है. इस प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय मैं उनसे कहना चाहता हूं दर्पण को दोष न दें अपना चेहरा जरूर देख लें.

'देश की जीडीपी में यूपी का अहम योगदान' : देश की जीडीपी में अप्रत्याशित सुधार आने के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में कहा कि देश की जीडीपी में यूपी का अहम योगदान है. योगी सरकार में लॉ इन ऑर्डर में सुधार हुआ. हर चीज में बदलाव आया है. यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है. वित्त मंत्री विधायक खेल स्पर्धा प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल हुए.

वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग को उत्तर प्रदेश से ज्यादा उम्मीदें की थी. नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए 30.77 का टारगेट तय किया है. जब 2017 यूपी में योगी सरकार आई थी तो उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी 12 लाख 75 हजार करोड़ थी. उत्तर प्रदेश के आर्थिक सुधारों के बाद आज सूबे की एसजीडीपी 29 लाख 78 हजार करोड़ की है.

