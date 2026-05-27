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दिल्ली की फिजा बदलने के लिए केंद्र का 'मिशन मोड', भूपेंद्र यादव ने CM रेखा गुप्ता को दिया अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि सड़क की धूल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है.

भूपेंद्र यादव ने CM रेखा गुप्ता
भूपेंद्र यादव ने CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 6:49 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की चादर को हटाने के लिए अब केंद्र और दिल्ली सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है. इस समय पड़ रही भीषण गर्मी में भी प्रदूषण का स्तर खराब है तो वहीं सर्दियों के दस्तक देने से पहले शहर की हवा को साफ-सुथरा बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार की शाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक मैराथन बैठक की इस बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए 'मिशन मोड' पर काम करने का फैसला लिया गया है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 'डेडलाइन' तय कर दी गई है.

सड़कों की धूल पर सख्त निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि सड़क की धूल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है. उन्होंने दिल्ली सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि अक्टूबर 2026 तक सड़कों के पुनर्विकास का हर काम पूरा हो जाना चाहिए. धूल को रोकने के लिए सितंबर तक सड़कों पर 78 बड़ी मशीनीकृत सफाई मशीनें और 1,000 लीटर पिकर तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, सड़कों के किनारे खाली जगहों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण करने को भी कहा गया है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी पर फोकस
दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है. मंत्री ने दिल्ली सरकार से कहा कि वे अक्टूबर 2026 तक बसों की कमी को पूरा करने का एक्शन प्लान तैयार करें. इसके साथ ही, शहर भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने और मेट्रो की 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें.

कचरा जलाने पर 'जीरो टॉलरेंस'
सर्दियों में दिल्ली में कचरा जलाना एक बड़ी समस्या होती है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का आदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, नगर निगम को दिसंबर 2026 तक कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाने और निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने को कहा गया है. हर निर्माण स्थल का महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है.

उद्योगों पर नकेल
औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सभी इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली का डेटा सीपीसीबी सर्वर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट करने या बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार हर प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए एक 'टास्क फोर्स' बनाए, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल हों. यह टास्क फोर्स हर महीने कार्यों की समीक्षा करेगी ताकि जवाबदेही तय हो सके.

इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजीत सिंह सिरसा भी मौजूद रहे. केंद्र और दिल्ली सरकार की यह साझा रणनीति दिखाती है कि इस बार सर्दियों से पहले प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई की तैयारी की जा रही है.

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