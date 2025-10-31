भिवानी तिलक समारोह में पहुंचे हुड्डा और सैलजा, हरियाणा सरकार पर किया हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

ETV Bharat / state

भिवानी तिलक समारोह में पहुंचे हुड्डा और सैलजा, (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 12:37 PM IST

भिवानी: भिवानी जिले के लोहारू में कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के पुत्र योगेश के तिलक समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा उपस्थित रहे. समारोह के दौरान दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की. मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा किसानों के मुद्दों पर गंभीर टिप्पणी की.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर प्रहार: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से विफल रही है. इस योजना में किसानों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है जबकि मुआवजा न्यूनतम दिया जाता है. इस इलाके में किसानों का दो साल से मुआवजा लंबित है और इसे तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए. हमने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया है. मेरी कांग्रेस नेताओं से अपील है कि कांग्रेस को एकजुट होकर मजबूत बनाए रखें.

हुड्डा और सैलजा ने हरियाणा सरकार पर किया हमला (Etv Bharat)

कुमारी सैलजा का सरकार पर हमला: इधर, सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला. सैलजा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नकारा साबित हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है. सरकार अपने ही अधिकारियों का विश्वास जीतने में असफल रही है, इसका उदाहरण हाल में हुए दो पुलिस अधिकारियों की खुदकुशी का मामला है. सैलजा ने कांग्रेस संगठन की मजबूती पर भी जोर देते हुए कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत किया जा रहा है और नेताओं को पहचान दी जा रही है.

भिवानी की कानून व्यवस्था पर चिंता: सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी समारोह में कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है. उन्होंने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रदर्शन की बात करते हुए कहा कि हरियाणा में भी सरकार की नाकामी उजागर हो रही है.

वहीं, समारोह में उपस्थित नेताओं ने विधायक के पुत्र योगेश और पुत्री तमन्ना को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा ने मौके पर प्रदेश की नकारा सरकार और किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई.

