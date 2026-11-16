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6 लाख के जापानी फल गबन मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, जालंधर में बेच दी थी फल से लदी पिकअप

जापानी फल गबन मामले में दो आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू की सब्जी मंडी भुंतर से करीब 6 लाख रुपये जापानी फल गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जापानी फल की 300 पेटियां लेकर कोलकाता भेजने के लिए निकले चालक और परिचालक द्वारा कथित तौर पर माल गबन करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. भुंतर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मामले में संलिप्त वाहन को भी बरामद कर लिया है. वहीं, अब तक 75 हजार रुपये की नकद राशि भी बरामद की जा चुकी है.

क्या है पूरा मामला?