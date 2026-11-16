6 लाख के जापानी फल गबन मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, जालंधर में बेच दी थी फल से लदी पिकअप
भुंतर पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपियों से 75 हजार नकद भी बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:53 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की सब्जी मंडी भुंतर से करीब 6 लाख रुपये जापानी फल गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जापानी फल की 300 पेटियां लेकर कोलकाता भेजने के लिए निकले चालक और परिचालक द्वारा कथित तौर पर माल गबन करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. भुंतर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मामले में संलिप्त वाहन को भी बरामद कर लिया है. वहीं, अब तक 75 हजार रुपये की नकद राशि भी बरामद की जा चुकी है.
क्या है पूरा मामला?
भुंतर पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को एक व्यापारी ने पुलिस थाना भुंतर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने सब्जी मंडी भुंतर की विभिन्न आढ़तियों की दुकानों से करीब 300 पेटियां जापानी फल खरीदकर एक पिकअप जीप में लोड करवाई थीं. इस माल को कोलकाता सब्जी मंडी भेजने के लिए कालका रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाना था. लेकिन, वाहन चालक और परिचालक माल को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के बजाय वाहन सहित कहीं अन्य चले गए. दोनों के मोबाइल फोन भी बंद आने लगे. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने करीब 6 लाख रुपये कीमत के फल को कहीं और बेच दिया है.
जापानी फल गबन मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
व्यापारी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना भुंतर में 14 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना भुंतर की टीम ने 15 नवंबर को दोनों आरोपियों को बिलासपुर जिले के पनोह से गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी 20-20 वर्ष के हैं और जिला बिलासपुर के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं.
फल से लदी पिकअप गाड़ी जालंधर में बेचने का आरोप
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि, "पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि, उन्होंने फल से लदी पिकअप जीप को धोखाधड़ीपूर्वक जालंधर में बेच दिया था. पुलिस ने मामले में वाहन को कब्जे में लेने के साथ ही आरोपियों से अब तक 75 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. शेष बिक्री राशि की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जारी है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अब न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा."
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