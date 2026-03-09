ETV Bharat / state

अब ब्यास नदी की बाढ़ से सुरक्षित होगा भुंतर हवाई अड्डा, केंद्र से मिली 3 जगहों पर ड्रेजिंग करने की अनुमति

भुंतर एयरपोर्ट के साथ लगते क्षेत्र के अलावा सब्जी मंडी भुंतर और लंकाबेकर क्षेत्र की तीन साइटों में ड्रेजिंग और तटीकरण के लिए एफसीए की मंजूरी मिल चुकी है. इसके लिए अब वन निगम टेंडर प्रक्रिया अमल में लाएगा :- एंजल चौहान, वनमंडलाधिकारी, कुल्लू

वन विभाग कुल्लू ने इसका प्रपोजल केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था. इसे स्वीकृति मिल गई है. इन साइटों में एयरपोर्ट भुंतर के साथ लगते क्षेत्र के अलावा कुल्लू के लंकाबेकर और भुंतर के सब्जी मंडी का क्षेत्र शामिल है. लिहाजा, दो सालों में ब्यास नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़क को भी कई स्थानों में पूरी तरह से गायब कर दिया.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश का भुंतर हवाई अड्डा का रनवे अब ब्यास नदी में आने वाले बाढ़ के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित होगा. इसके लिए जिला कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे ड्रेजिंग और तटीकरण का रास्ता साफ हो गया है. भुंतर एयरपोर्ट के पास नदी के किनारे सहित कुल्लू तक तीन ऐसी साइटों को एफसीए मंजूरी मिल गई है, जहां ड्रेजिंग और तटीकरण कार्य किया जा सकेगा. ऐसे में ब्यास नदी में तीनों साइटों में 14 हेक्टेयर भूमि एफसीए के तहत तटीकरण और ड्रेजिंग के लिए चिह्नित की गई है.

साल 2023 और 2025 की बाढ़ में ब्यास नदी ने उन स्थानों में ही ज्यादा तबाही मचाई. जहां 1995 की बाढ़ ने नुकसान किया था. साल 1995 में आई बाढ़ के बाद लोग तबाही को भूल गए थे और नदी किनारे निर्माण करना शुरू कर दिया था. तटीकरण के बाद यहां क्षेत्र सुरक्षित हो सकेगा, क्योंकि ब्यास नदी ने वर्ष 2023 और 2025 की बरसात में क्षेत्र में तबाही मचाई है.

गौरतलब है कि ब्यास नदी ने साल 2023 और साल 2025 की बाढ़ में मनाली से लेकर औट तक 35 से अधिक स्थानों पर अपना रूट बदला है. इससे आने वाले समय में नदी से तबाही मचने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में 40 से अधिक साइटों में तटीकरण और ड्रेजिंग कार्य करने की योजना है. लेकिन अभी तीन साइटों के ही एफसीए केस क्लीयर हो पाए हैं.

भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह कश्यप का कहना है, 'इसके अलावा भी जिन-जिन जगहों पर ब्यास नदी में ड्रेजिंग की आवश्यकता है. वहां पर भी अब सरकार को जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए. क्योंकि अब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के चलते ब्यास नदी का जलस्तर भी अधिक हो जाता है. गर्मियों के बाद घाटी में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा. ऐसे में बरसात से पहले ही ड्रेजिंग का कार्य करना आवश्यक है. ताकि ब्यास नदी के दोनों किनारे सुरक्षित रह सके.

