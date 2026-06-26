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दिल्ली से कुल्लू-मनाली जाने का है प्लान? इस एयरलाइंस ने पर्यटकों को दिया बड़ा सरप्राइज! अब रोजाना उड़ेगी फ्लाइट

दिल्ली से भुंतर के लिए अब मंगलवार और शनिवार को भी उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी. पहले सप्ताह में केवल पांच दिन उड़ान संचालित होती थी.

KULLU DELHI FLIGHT
भुंतर एयरपोर्ट से अब हफ्ते के 7 दिन मिलेगी दिल्ली के लिए फ्लाइट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:46 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन सीजन को देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. अब भुंतर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी. एलायंस एयरलाइंस ने यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. यह सेवा फिलहाल 31 जुलाई तक लगातार जारी रहेगी.

पर्यटन सीजन को देखते हुए बढ़ाई गई उड़ानें

भुंतर एयरपोर्ट से दिल्ली-कुल्लू के बीच पहले सप्ताह में केवल पांच दिन उड़ान संचालित होती थी. अब इसे बढ़ाकर रोजाना कर दिया गया है। इससे कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों, स्थानीय यात्रियों और कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा. बरसात के मौसम में भी पर्यटक आसानी से कुल्लू पहुंच सकेंगे, जिससे क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

KULLU DELHI FLIGHT
भुंतर एयरपोर्ट (ETV BHARAT)

दिल्ली से भुंतर और वापसी का समय

भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक सिद्धार्थ कदम्ब ने बताया कि दिल्ली से भुंतर आने वाली उड़ान सुबह 7:50 बजे रवाना होती है और सुबह 9:10 बजे कुल्लू स्थित भुंतर एयरपोर्ट पहुंचती है. इस फ्लाइट का किराया करीब 9,600 रुपये से शुरू होता है. वहीं भुंतर से दिल्ली जाने वाली उड़ान सुबह 8:05 बजे रवाना होकर करीब 9:25 बजे दिल्ली पहुंचती है. इस रूट पर किराया लगभग 16,300 रुपये से शुरू हो रहा है.

अन्य शहरों के लिए भी जारी हवाई सेवा

भुंतर एयरपोर्ट से दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर और अमृतसर के लिए भी हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं. इसके साथ ही एलायंस एयर ने भुंतर और जयपुर के बीच नई उड़ान सेवा भी शुरू की है, जो हर शनिवार को उपलब्ध होगी. जयपुर रूट पर किराया सीटों की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है और सामान्य तौर पर यह करीब 17,100 रुपये से शुरू होकर 27,600 रुपये तक जा सकता है.

पर्यटन कारोबारियों ने फैसले का किया स्वागत

निदेशक सिद्धार्थ कदम्ब ने बताया कि दिल्ली से भुंतर के लिए अब मंगलवार और शनिवार को भी उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है. मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि हवाई सेवा बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा लाभ होटल, टैक्सी, ट्रैवल और अन्य स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा.

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