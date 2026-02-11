ETV Bharat / state

बस्तर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस, आदिवासी संस्कृति को छेड़ने पर बड़ी लड़ाई की चेतावनी

बस्तर के इतिहास में भूमकाल का अलग महत्व है.इस इतिहास को जीवित रखने के लिए हर साल भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जाता है.

BHUMKAL MEMORIAL DAY CELEBRATED
बस्तर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 11:53 AM IST

बस्तर : छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विरासत को स्मरण करते हुए जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पूरे गरिमामय वातावरण में मनाया गया. सर्व मूलनिवासी समाज के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और अपने पूर्वजों के संघर्ष एवं बलिदान को नमन किया.

ऐतिहासिक इमली पेड़ की हुई पूजा अर्चना

कार्यक्रम की शुरुआत ऐतिहासिक गोलबाजार स्थित इमली पेड़ की पूजा-अर्चना से हुई. ये वही स्थल है, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए लड़ाई में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. पारंपरिक विधि-विधान और सेवा अर्जी के बाद यहां से रैली निकाली गई. रैली गुण्डाधुर प्रतिमा से शुरु होकर भूमकाल चौक, चांदनी चौक, इमली पेड़, झाड़ा सिरहा प्रतिमा होते हुए संजय मार्केट और अग्रसेन चौक से गुजरकर धरमपुरा पीजी कॉलेज मैदान पहुंची. जहां मुख्य सभा का आयोजन किया गया.

Bhumkaal Memorial Day
बस्तर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर के इतिहास को जीवित रखने का संकल्प

मुख्य सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता डॉ. लक्ष्मण यादव ने भूमकाल विद्रोह के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जल-जंगल-जमीन और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है. उन्होंने वीर क्रांतिकारी गुण्डाधुर सहित सभी शहीदों के बलिदान को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया. कार्यक्रम के दौरान शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. समाज प्रमुखों ने संयुक्त रूप से कहा कि भूमकाल स्मृति दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर के इतिहास, संघर्ष और आत्मसम्मान को जीवित रखने का संकल्प है. जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है.

Bhumkaal Memorial Day
भूमकाल स्मृति दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश के इतिहास में दर्ज होना चाहिए आज का दिन

डॉ लक्ष्मण यादव ने इस मौके पर कहा कि भूमकाल की 116 वीं स्मृति दिवस आज बस्तर संभाग मुख्यालय में मनाया गया. यह एक ऐसी क्रांति का दिन है जिसे देश के इतिहास में दर्ज होना चाहिए. अपने हक अधिकार को बचाना चाहिए. अपने सांस्कृतिक सामाजिक घुसपैठ को रोकने के लिए एक बड़ी क्रांति हुई. जिसे काफी दमन के साथ दबाया गया. लेकिन शहीदों के लड़ाई का मकसद शायद आज भी अधूरा है. साल 2026 में 1910 के भूमकाल को जब हम याद करते हैं. और आज एक संकल्प लेते हैं कि ST, SC, OBC और माइनॉरिटी जिसे मूलनिवासी कहते हैं. जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं. क्या आजादी के अमृतकाल मे उन्हें उनका हक मिला. क्या सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे जो शहीद हुए जिन्हें फांसी पर लटकाया गया क्या उनके सपने पूरे हुए. आज उनके वारिसों के बुरे हालातों में हैं.

आदिवासी संस्कृति को छेड़ने पर बड़ी लड़ाई की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस पूरे इलाके में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं है. जिनके संसाधनों को छीनने के लिए राजनैतिक प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे तमाम कोशिशों को रोकने के लिए न्याय और समता के लिए आज के दिन यह संकल्प लिया गया कि अमर शहीदों के कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे. समता और न्याय का भारत बनाएंगे. और संविधान के अनुसार सारे नागरिक बराबर होंगे. चंद अरबपति, चंद अमीर और चंद ताकतवर का देश न बने. हर गरीब को लगे कि यह हमारा देश है. और यही राष्ट्रभक्ति है. इससे बड़ा कोई और राष्ट्रभक्ति नहीं है- डॉ. लक्ष्मण यादव, आदिवासी समाज

People from all communities gathered in large numbers in program
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे सर्व समाज के लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बस्तर के मूलनिवासी लखेश्वर कश्यप ने बताया कि आज भूमकाल दिवस के दिन शहीद क्रांतिकारियों को याद किया गया.आज के दिन ये प्रण लिया गया कि यदि आगामी दिनों में कोई बस्तर की संस्कृति, जल , जंगल और जमीन को छीनने की कोशिश करेंगे. उन सभी के लिए बस्तरवासी एकजुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे.

WARNING OF BIG FIGHT
TRIBAL CULTURE DISTURBED IN BASTAR
भूमकाल स्मृति दिवस
गुण्डाधुर
BHUMKAL MEMORIAL DAY CELEBRATED

