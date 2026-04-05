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'भू-माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा'..विजय सिन्हा की चेतावनी

भू-माफियाओं पर सख्ती: उपमुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे विवाद पैदा करने वालों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

10वां जनसंवाद कार्यक्रम: शनिवार को मुंगेर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि यह उनका 10वां जनसंवाद है. इन कार्यक्रमों के ज़रिए अब तक हज़ारों आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों को उनका हक दिलाना और बेघर लोगों को गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है.

मुंगेर: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज़मीन से जुड़े विवाद केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक समाधान धरातल पर दिखना चाहिए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे विवाद कई गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं, इसलिए सरकार इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पारदर्शी होगा भूमि रिकॉर्ड: विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है, ताकि भविष्य में विवाद की गुंजाइश ही न रहे. राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि वे बिना किसी डर के शिकायत करें. उन्होंने घोषणा की कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य लोग भी इसके खिलाफ आगे आने के लिए प्रोत्साहित हों.

"राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल अनुचित है. बढ़ती जन अपेक्षाओं के बीच हड़ताल और तालाबंदी लोकतंत्र नहीं, बल्कि अराजकता का संकेत है. जरूरत पड़ने पर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था लागू करेगी." -विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री

जनसंवाद में सुनी गईं समस्याएं: कार्यक्रम में नौ प्रखंडों से आए नागरिकों की शिकायतें सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'जनसंवाद कार्यक्रम' का मुख्य उद्देश्य समस्याओं का फाइलों में भटकने के बजाय मौके पर ही प्रभावी समाधान करना है.

कागजात जलाने की घटना की जांच: जमालपुर अंचल कार्यालय के पास 3 अप्रैल को सरकारी दस्तावेजों को जलाए जाने की घटना को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. इस हेतु एडीएम और एसडीओ के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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