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अयोध्या दीपोत्सव 2026: 30 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी, विधि-विधान से हुआ भूमि पूजन

दीपोत्सव का भूमि पूजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : अयोध्या में 10वें दीपोत्सव की तैयारियों का शंखनाद हो गया है. इस बार भगवान श्रीराम की नगरी 30 लाख दीयों से जगमगाएगी. उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विजेंद्र सिंह ने प्रोफेसरों और स्वयंसेवकों के साथ भूमि पूजन किया. इस दौरान मां सरयू का पूजन-अर्चन कर दीपोत्सव के सफलता की कामना की गई.

दीपोत्सव का भूमि पूजन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, इस बार दीपोत्सव में सरयू तट स्थित राम की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए अवध विश्वविद्यालय के 35 हजार स्वयंसेवक जुटेंगे. यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है.