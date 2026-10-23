अयोध्या दीपोत्सव 2026: 30 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी, विधि-विधान से हुआ भूमि पूजन
दीपोत्सव में सरयू तट स्थित राम की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:42 PM IST
अयोध्या : अयोध्या में 10वें दीपोत्सव की तैयारियों का शंखनाद हो गया है. इस बार भगवान श्रीराम की नगरी 30 लाख दीयों से जगमगाएगी. उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विजेंद्र सिंह ने प्रोफेसरों और स्वयंसेवकों के साथ भूमि पूजन किया. इस दौरान मां सरयू का पूजन-अर्चन कर दीपोत्सव के सफलता की कामना की गई.
जानकारी के मुताबिक, इस बार दीपोत्सव में सरयू तट स्थित राम की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए अवध विश्वविद्यालय के 35 हजार स्वयंसेवक जुटेंगे. यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है.
अवध विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह ने बताया कि इस भव्य आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. इस साल का दीपोत्सव पिछले वर्षों से काफी अलग और विशेष है. यह आयोजन केवल राम की पैड़ी और चुनिंदा घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन के माध्यम से अयोध्या की विभिन्न जगहों पर भी आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दीपोत्सव की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए लगभग 35,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है. घाटों और अन्य विभिन्न स्थानों पर 30 लाख से अधिक दीपक बिछाए जा रहे हैं. दीपोत्सव के दिन ही यह स्पष्ट होगा कि 35 लाख, 40 लाख या फिर कितने दीपक प्रज्वलित किए गए.
अवध विश्वविद्यालय के शिक्षक, नोडल अधिकारी और पूरा विश्वविद्यालय परिवार मां सरयू के सानिध्य और देखरेख में इस दीपोत्सव के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इधर लोगों के बीच भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. बता दें कि 9वें दीपोत्सव में 26 लाख 17 हजार 215 से अधिक दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था.
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