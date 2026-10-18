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बलरामपुर जिले में मोरन नदी पुल निर्माण का हुआ भूमिपूजन, मंत्री रामविचार नेताम बोले- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में होगी आसानी

बलरामपुर जिले में मोरन नदी पुल निर्माण का हुआ भूमिपूजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिले के ग्राम कपिलदेवपुर में बनने वाले पुल का मंत्री का रामविचार नेताम ने रविवार को भूमिपूजन किया. यह पुल मोरन नदी पर बनेगा. जिससे कई गांव के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी.

कपिलदेवपुर बसेरा मार्ग पर बनने वाले पुल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए है. उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए रविवार को स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार ग्रामीणों की सहज पहुंच में होंगे.

बलरामपुर जिले में मोरन नदी पर 5.91 करोड़ रुपये से बनेगा उच्चस्तरीय पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्षेत्रवासियों को सौगात मिली है, पुल न होने से ग्रामीणों को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. यह पुल बनने से जिला मुख्यालय की दूरी कम होगी - मंत्री रामविचार नेताम

लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के द्वारा यह पुल मोरन नदी पर बनाया जाएगा. इसके लिए 591 लाख रुपये की राशि स्वीकृति मिली है. यह पुल बनने से चलगली क्षेत्र के 12 से 15 गांवों के 15 से 20 हजार ग्रामीणों को जिला मुख्यालय बलरामपुर पहुंचने के लिए लगभग 15 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी.

मंत्री ने किया भूमिपूजन, 15 हजार की आबादी को होगा लाभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुल के दोनों छोरों पर बनेगा पहुंच मार्ग

मोरन नदी पर बनने वाला यह पुल आधुनिक तकनीक का होगा 144 मीटर लंबे और 8.40 मीटर चौड़े इस पुल में 24-24 मीटर के 6 स्पैन होंगे. संरचना को मजबूत बनाने के लिए पाइल फाउंडेशन तकनीक अपनाई जाएगी. पुल के दोनों छोरों पर कुल 271 मीटर पहुंच मार्ग भी बनेगा.

मंत्री रामविचार नेताम बोले- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में होगी आसानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चलगली से रामानुजगंज तक मार्ग को मिल चुकी है स्वीकृति

कैबिनेट मंत्री नेताम ने कहा कि चलगली से रामानुजगंज तक की नयी सड़क को स्वीकृति मिल चुकी है. निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही इसका भी निर्माण शुरू होगा. चलगली को बलरामपुर और वाड्रफनगर से बेहतर सड़क मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना पर भी जनप्रतिनिधियों के समन्वय से काम हो रहा है.