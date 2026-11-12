नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन : सीएम बोले- बेहतर एयर, रेल और सड़क कनेक्टिविटी से विकास को मिलेगी रफ्तार
जयपुर एयरपोर्ट पर बनेगा आधुनिक स्टेट टर्मिनल. पहले चरण में खर्च होंगे 19.62 करोड़.
Published : November 12, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान में हवाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जयपुर एयरपोर्ट पर नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को इस परियोजना का भूमि पूजन किया. करीब 52 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृत परियोजना के पहले चरण में 19 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से आधुनिक स्टेट टर्मिनल भवन तैयार होगा.
इसमें दो वीआईपी लाउंज, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, 10 विश्राम कक्ष, ट्रेनिंग रूम, कैफे और सुरक्षा जांच क्षेत्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वहीं, दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए हैंगर और टारमेक का निर्माण किया जाएगा.
#Live :- नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन समारोह, जयपुर एयरपोर्ट https://t.co/zq2Xprh55l— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 12, 2026
पहले चरण में आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन : भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. परिवहन सुविधाओं का विकास किसी भी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है. इसी सोच के साथ प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि आमजन के आवागमन को सुगम बनाने के साथ उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को भी बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि नवीन स्टेट टर्मिनल भवन को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. परियोजना के पहले चरण में बनने वाले भवन में प्रशासनिक कार्यालयों के साथ दो वीआईपी लाउंज बनाए जाएंगे. इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, 10 विश्राम कक्ष, ट्रेनिंग कक्ष, कैफे और सुरक्षा जांच क्षेत्र की सुविधा मिलेगी. भवन की डिजाइन में आधुनिक स्थापत्य के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमुखता दी जाएगी, यानी यहां आने वाले लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रदेश की कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी.
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परियोजना के दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए हैंगर और टारमेक तैयार किए जाएंगे. इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से राज्य सरकार को 12 हजार 778 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है. इस व्यवस्था से स्टेट टर्मिनल की सुविधाओं का विस्तार होगा और विमानन संबंधी गतिविधियों के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो सकेगा.
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जोधपुर से जयपुर तक एयर कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए विभिन्न शहरों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है. कोटा, किशनगढ़, बाड़मेर और बीकानेर में हवाई संपर्क के विस्तार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था.
इसके निर्माण से एयरपोर्ट की यात्री क्षमता सालाना 12 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है. जयपुर और कोटा एयरपोर्ट के टर्मिनल भी विकसित किए जा रहे हैं. किशनगढ़ एयरपोर्ट और भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुके हैं. इसके अलावा झालावाड़, सीकर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की गई है. उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी 145 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है.
रेलवे के लिए 10,228 करोड़ का बजट, 85 स्टेशनों का पुनर्विकास : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रेलवे सुविधाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 10 हजार 228 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. प्रदेश में 76 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे कार्य प्रगति पर हैं.
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रेल नेटवर्क की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है. नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का प्रदेश को व्यापक लाभ मिल रहा है. राजस्थान में 1,192 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है. देश के करीब एक चौथाई नेशनल एक्सप्रेस-वे राजस्थान से होकर गुजरते हैं.
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9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से बदलेगी कनेक्टिविटी : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी किया जा रहा है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल शहरों के बीच दूरी कम करना नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी है. बेहतर सड़क और हवाई संपर्क से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे और उद्योगों को माल परिवहन के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुंचना अधिक सुगम हो सकेगा.
भूमि पूजन के साथ मॉडल और साइट प्लान का किया अवलोकन : कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिला पूजन कर उसे भवन की नींव में स्थापित किया और हवन में पूर्णाहुति दी. इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस दौरान नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का प्रतीकात्मक मॉडल, संपूर्ण साइट प्लान और ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर के लेआउट प्लान की जानकारी ली.
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समारोह में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक डॉ. कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, महापौर सुनील कोठारी, उपमहापौर सरोज कंवर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.