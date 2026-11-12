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नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन : सीएम बोले- बेहतर एयर, रेल और सड़क कनेक्टिविटी से विकास को मिलेगी रफ्तार

सीएम ने किया नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन ( Source : @BhajanlalBjp )

जयपुर: राजस्थान में हवाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जयपुर एयरपोर्ट पर नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को इस परियोजना का भूमि पूजन किया. करीब 52 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृत परियोजना के पहले चरण में 19 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से आधुनिक स्टेट टर्मिनल भवन तैयार होगा.

इसमें दो वीआईपी लाउंज, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, 10 विश्राम कक्ष, ट्रेनिंग रूम, कैफे और सुरक्षा जांच क्षेत्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वहीं, दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए हैंगर और टारमेक का निर्माण किया जाएगा.