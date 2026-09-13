बोकारो में एक सड़क का दो जगह भूमि-पूजन, कांग्रेस विधायक और आजसू सांसद आमने-सामने
बोकारो में एक ही सड़क का भूमि पूजन कांग्रेस विधायक और आजसू सांसद ने किया. सड़क निर्माण को लेकर दोनों ने आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए.
Published : September 13, 2026 at 9:00 PM IST
बोकारो: बेरमो-बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जैनामोड़ स्थित तिलका मांझी चौक से फुसरो के निर्मल महतो चौक तक बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि-पूजन सम्पन्न हुआ. इस मौके पर बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने भूमि-पूजन किया. वहीं उसी सड़क के दूसरे छोर पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी भूमि-पूजन किया. एक ही सड़क पर दो अलग-अलग स्थानों से भूमि-पूजन होने से स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.
विधायक अनूप सिंह का भूमि-पूजन और साफगोई
बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जैनामोड़ के तिलका मांझी चौक से सड़क निर्माण की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा फुसरो स्थित निर्मल महतो चौक पर भूमि-पूजन किए जाने पर तीखा हमला बोला. विधायक ने कहा कि जो व्यक्ति जाति और धर्म के नाम पर चुनाव जीतता है, उससे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सड़क की अनुशंसा स्वयं उनके द्वारा की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी. अब सांसद इस काम का श्रेय लेने के लिए सड़क के अंतिम बिंदु पर भूमि-पूजन कर आम लोगों को बरगला रहे हैं.
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का जवाबी बयान
दूसरी ओर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने फुसरो स्थित निर्मल महतो चौक पर भूमि-पूजन करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार होने के बावजूद कई महीनों से यह सड़क टूटी पड़ी थी और कोई काम नहीं हो रहा था. हम लोगों के लगातार दबाव और भाजपा द्वारा किए गए आंदोलन के कारण ही इस सड़क की मंजूरी मिल सकी. सांसद ने जोर देते हुए कहा कि आम जनता को इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए. विकास किसी भी हालत में होना जरूरी है.
एक सड़क, दो भूमि-पूजन से उठे सवाल
एक ही सड़क का दोनों तरफ से भूमि-पूजन किए जाने को लेकर क्षेत्र के लोगों में आम चर्चा छिड़ गई है. कई स्थानीय निवासी पूछ रहे हैं कि एक ही बनने वाली सड़क का दो-दो जगह भूमि-पूजन क्यों किया गया. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम जनता विकास कार्यों की तेजी से पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठी है.
परियोजना का विवरण और संभावित लाभ
यह मार्ग करीब 15.9 किलोमीटर लंबा है. इसमें वर्तमान दो-लेन सड़क को दो-लेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम किया जाएगा. पूरी परियोजना पर करीब 157 करोड़ 89 लाख 69 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस सड़क के निर्माण से बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आवागमन सुविधा बेहतर होगी. ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे व्यापार, रोजगार के अवसर और पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
विधायक का विकास पर जोर
इस मौके पर विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि जनता से किए गए वादों को विकास योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह सड़क क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बनाएगी और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. दोनों नेताओं के भूमि-पूजन और बयानों के बावजूद अब सबकी नजर इस पर है कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और आम आदमी को वास्तविक लाभ कब मिलता है.
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