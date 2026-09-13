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बोकारो में एक सड़क का दो जगह भूमि-पूजन, कांग्रेस विधायक और आजसू सांसद आमने-सामने

बोकारो: बेरमो-बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जैनामोड़ स्थित तिलका मांझी चौक से फुसरो के निर्मल महतो चौक तक बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि-पूजन सम्पन्न हुआ. इस मौके पर बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने भूमि-पूजन किया. वहीं उसी सड़क के दूसरे छोर पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी भूमि-पूजन किया. एक ही सड़क पर दो अलग-अलग स्थानों से भूमि-पूजन होने से स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.

विधायक अनूप सिंह का भूमि-पूजन और साफगोई

बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जैनामोड़ के तिलका मांझी चौक से सड़क निर्माण की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा फुसरो स्थित निर्मल महतो चौक पर भूमि-पूजन किए जाने पर तीखा हमला बोला. विधायक ने कहा कि जो व्यक्ति जाति और धर्म के नाम पर चुनाव जीतता है, उससे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सड़क की अनुशंसा स्वयं उनके द्वारा की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी. अब सांसद इस काम का श्रेय लेने के लिए सड़क के अंतिम बिंदु पर भूमि-पूजन कर आम लोगों को बरगला रहे हैं.

अमूप सिंह और चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान (ETV Bharat)

सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का जवाबी बयान

दूसरी ओर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने फुसरो स्थित निर्मल महतो चौक पर भूमि-पूजन करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार होने के बावजूद कई महीनों से यह सड़क टूटी पड़ी थी और कोई काम नहीं हो रहा था. हम लोगों के लगातार दबाव और भाजपा द्वारा किए गए आंदोलन के कारण ही इस सड़क की मंजूरी मिल सकी. सांसद ने जोर देते हुए कहा कि आम जनता को इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए. विकास किसी भी हालत में होना जरूरी है.

एक सड़क, दो भूमि-पूजन से उठे सवाल