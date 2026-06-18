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BHU में बवाल: हैदराबाद गेट पर वीडियो बनाने को लेकर सुरक्षाकर्मियों ने छात्र को पीटा, कुलपति से हुई शिकायत

न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित छात्र ने विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार चतुर्वेदी को एक विस्तृत शिकायती पत्र भी भेजा है. छात्र ने अपने पत्र में बताया कि रात के करीब 11:30 बजे वह हैदराबाद गेट के रास्ते तत्काल अस्पताल जा रहा था, तभी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया और उसका पहचान पत्र मांगा. उसने सुरक्षाकर्मियों से विनम्रतापूर्वक कहा कि वह जल्दीबाजी में कार्ड घर पर ही भूल गया है, लेकिन वह अपने मोबाइल में उसकी डिजिटल कॉपी दिखा सकता है.

अस्पताल जा रहे छात्र से मांगा पहचान पत्र: यह विवाद विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण हैदराबाद गेट के पास का बताया जा रहा है. यहां बीएचयू के पीड़ित छात्र नीर ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के सुरक्षाकर्मियों पर सरेआम हाथापाई और प्रताड़ना का संगीन आरोप लगाया है.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में इन दिनों रील्स और वीडियो बनाने को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं. यूनिवर्सिटी के छात्र ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है. छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है. छात्र की इस शिकायत के बाद बीएचयू प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गयी है.

कमरे में ले जाकर 15 मिनट छात्र को पीटा: नीर ने आरोप लगाया कि इसी बातचीत के दौरान वहां से गुजर रहे कुछ अन्य रसूखदार छात्रों को सुरक्षाकर्मी बिना किसी कार्ड चेकिंग के सीधे जाने दे रहे थे. सुरक्षाकर्मियों के इस दोहरे रवैये और पक्षपात पर जब उसने सवाल खड़े किए और सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से वहां का वीडियो बनाने लगा, तो गार्ड्स भड़क गए. बस इसी वीडियो बनाने की बात से नाराज होकर तीन सुरक्षाकर्मियों ने उसे जबरन एक बंद कमरे में खींच लिया और लगभग 15 मिनट तक उसकी बेरहमी से लात-घूसों से पिटाई की. इस बर्बरता के कारण छात्र के शरीर पर कई गंभीर जगहों पर अंदरूनी चोटें आईं, जिसे लेकर विश्वविद्यालय के आम छात्रों में गहरा आक्रोश फैल गया. हालांकि, घटना के तुरंत बाद रात में ही अन्य सहपाठियों की मदद से उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया.

कुलपति के आदेश पर बैठी जांच कमेटी: छात्र नीर की इस गंभीर शिकायत को पूरी संवेदनशीलता से संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया है जो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. इसी विभागीय जांच के सिलसिले में पीड़ित छात्र को बयान दर्ज कराने के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड के मुख्य कार्यालय में तलब किया गया था. नीर ने बताया कि आंतरिक समिति के बुलावे पर वह जांच टीम के समक्ष पेश हुए और करीब 45 मिनट तक चले सवाल-जवाब में उन्होंने अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने उस रात घटित हुई पूरी खूनी दास्तां और सुरक्षाकर्मियों की बदसलूकी की जानकारी समिति के सदस्यों के सामने निष्पक्षता से प्रस्तुत की.

कोर्ट और मानवाधिकार आयोग जाने की चेतावनी: पीड़ित छात्र ने कहा कि फिलहाल उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की इस आंतरिक जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने अभी तक स्थानीय पुलिस थाने में कोई औपचारिक कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, उसने चेतावनी दी कि अगर विश्वविद्यालय स्तर से उसे उचित न्याय नहीं मिला और दोषी गार्ड्स पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह सीधे पुलिस के पास जाकर नामजद FIR दर्ज कराएंगे. इसके अलावा, घटना के दौरान परिसर में मौजूद कुत्ते द्वारा जो उसे काटा गया, उस प्रशासनिक लापरवाही के लिए वह मानवाधिकार आयोग से भी लिखित शिकायत करेंगे. फिलहाल इस बेहद संवेदनशील और चर्चित मामले में बीएचयू प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है और चीफ प्रॉक्टर से संपर्क करने की कोशिशें भी पूरी तरह नाकाम रही हैं.

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