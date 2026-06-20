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BHU में न्याय के लिए धरने पर बैठा दिव्यांग छात्र: पोर्टल पर अंक अपलोड न होने से रिजल्ट पेंडिंग, लगाया गंभीर आरोप

BHU के छात्र का आरोप है कि पोर्टल पर नंबर अपलोड न होने से उसका रिजल्ट लंबित है और विभाग उसकी अनदेखी कर रहा है.

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BHU के दिव्यांग छात्र ने कुलपति को लिखा शिकायत पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:29 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केंद्रीय कार्यालय के बाहर एक दिव्यांग छात्र धरने पर बैठ गया है. दिव्यांग छात्र का कहना है कि वह न्याय की मांग को लेकर मुख्य द्वार पर धरने पर बैठा है. छात्र का आरोप है कि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उसके अंक अपलोड नहीं किए गए हैं. जिसके कारण उसका अंक पत्र ही नहीं मिल रहा है और वह अब तक लंबित है.

दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हुआ छात्र: कई बार विभाग और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसकी वजह से मुझे कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठना पड़ा.

रिजल्ट के लिए केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर शुरू किया धरना. (Video Credit: ETV Bharat)

छात्र अभिनव सिंह सत्र 2021-22 में भूगोल ऑनर्स बीए का छात्र रहा है. छात्र दोनों पैरों से दिव्यांग है उसका कहना है कि शारीरिक चुनौतियों के बाद भी वह पिछले कई सालों से अपनी समस्या के समाधान के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के विभिन्न कार्यों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जाता है और उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है.

विभाग और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के लगाए चक्कर: छात्र का आरोप है कि जब वह अपने विभाग में शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाने के लिए कहा जाता है, जबकि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचने पर उसे फिर से विभाग भेज दिया जाता है. अभिनव का कहना है कि परिणाम लंबित होने के कारण उसका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है और उच्च शिक्षा के साथ अन्य पढ़ाई के लिए भी उसे परेशान होना पड़ रहा है. छात्र ने 9 जून 2026 को कुलपति को संबोधित करते हुए एक लिखे शिकायत पत्र भी अपने विभाग की एक शिक्षिका तथा विभागाध्यक्ष के विरुद्ध भेजा है. जिसमें उसने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है.

सेशनल परीक्षा में कम अंक देने का आरोप: छात्र का कहना है कि उसने पत्र में यह लिखा है कि उसे सेशनल परीक्षा में अनुचित रूप से कम अंक दिए गए जिसके कारण वह एक विषय में लगातार अनुत्तीर्ण घोषित होता रहा. शिकायत पत्र में छात्र में आरोप लगाया है कि 30 अंकों के सेशनल मूल्यांकन में असाइनमेंट और अन्य शैक्षणिक कार्य पूरा करने के बाद भी उसे कम नंबर मिले जिसकी वजह से वह परेशान भी है. अभिनव ने विभागाध्यक्ष पर भी शिकायतों के अनदेखी का आरोप लगाया है.

फिलहाल शनिवार को केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर रहने पर बैठे छात्र को यूनिवर्सिटी के कई छात्रों और संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है. वह इस बारे में अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है कि डॉक्टर या अन्य इस मामले में अब तक कुछ नहीं कह रहे हैं.

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