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BHU; चिकित्सा विज्ञान संस्थान में दो दिवसीय पाठ्यक्रम की शुरुआत; कुलपति बोले- "शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संवाद जरूरी"

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया.

दो दिवसीय पाठ्यक्रम की शुरुआत
दो दिवसीय पाठ्यक्रम की शुरुआत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:59 PM IST

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वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान के रेडियोथेरेपी व विकिरण चिकित्सा विभाग की तरफ से शनिवार को रेडियोबायोलॉजी अवधारणाएं एवं अनुप्रयोग विषय पर दो दिवसीय अल्पकालिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई. इस पाठ्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए लगभग 70 पीजी स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं. इस दौरान रेडियोबायोलॉजी में हालिया प्रगति एवं उभरते अनुप्रयोगों पर चर्चा की जाएगी.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया. उन्होंने कहा कि किसी भी क्लासरूम या शैक्षणिक कार्यक्रम में सीखने की गुणवत्ता केवल सुनने वाले पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि सुनने वालों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है.

उन्होंने प्रतिभागियों को जिज्ञासु बने रहने, प्रश्न पूछने तथा विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद स्थापित कर पाठ्यक्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मजबूत संवाद जरूरी है. इससे सहभागिता और जिज्ञासा संग सीखने की प्रक्रिया को और बल मिलता है.

उन्होंने रेडियोथेरेपी एवं रेडिएशन मेडिसिन विभाग को शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में देश के अग्रणी केंद्रों में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया तथा मेडिकल फिजिक्स में एम.एससी. कार्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सुझाव दिया कि संबंधित संस्थान इसके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर मिलकर कार्य करें.

प्रो. सत्यजीत प्रधान ने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के तीन प्रमुख स्तंभों क्लीनिकल ज्ञान, रेडियोबायोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स के महत्व को बताया. प्रो. संजय गुप्ता ने इस अल्पकालिक पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए रेडियोथेरेपी एवं रेडिएशन मेडिसिन विभाग की पहल की सराहना की.

कार्यक्रम का समापन पाठ्यक्रम समन्वयक प्रो. सुनील चौधरी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. दो दिवसीय इस अल्पकालिक पाठ्यक्रम में व्याख्यानों और विशेषज्ञों के साथ शैक्षणिक संवाद के माध्यम से रेडियोथेरेपी, रेडियोबायोलॉजी तथा उनके नैदानिक अनुप्रयोगों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है.

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