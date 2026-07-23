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बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से गायब हुईं महत्वपूर्ण फाइलें; दो सूटकेस ले जाते दिखे लोग, छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा

वाराणसी: बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से महत्वपूर्ण फाइलों के गायब होने की जानकारी सामने आई है. इस मामले में छात्र संगठन लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रकरण गंभीर इसलिए भी है, क्योंकि पूर्व के ट्रॉमा केंद्र प्रभारी डॉ. सौरभ सिंह पर पहले से गंभीर आरोप हैं और नए प्रभारी प्रो. अजित सिंह की नियुक्ति के बाद यहां से दो सूटकेस में भरकर फाइलों को ले जाने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. इसके बाद मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है.

सूटकेस में ले जाई गईं सीक्रेट फाइलें: सीसीटीवी फुटेज में वीवीआईपी होटल/नर्सिंग हॉस्टल से चार लोग दो सूटकेस लेकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन फाइलों में ट्रॉमा सेंटर के कई महत्वपूर्ण सामानों की खरीद और नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज होने की बात कही जा रही है. यह सीसीटीवी फुटेज आंतरिक जांच के दौरान सामने आया है, जो नए इंचार्ज की तैनाती के तुरंत बाद का है. इसके अलावा कुछ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसके बाद छात्रों ने आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर से मुलाकात कर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

छात्रों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की: इस मामले में जांच की मांग उठाने वाले छात्र शिवांश सिंह ने बताया कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर पूरे पूर्वांचल के लाखों मरीजों की जीवनरेखा है. ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान से सरकारी अभिलेखों का गायब होना विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और अभिलेखों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. इसलिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन एवं IMS-BHU से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए. यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए.