ETV Bharat / state

बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी के लिए खुशखबरी; निजी अस्पतालों में भी सीजीएचएस दरों पर इलाज संभव

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण निर्णय, बीएचयू कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत.

बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी के लिए खुशखबरी
बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी के लिए खुशखबरी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: अपने हजारों शिक्षकों व कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का वृहद लाभ पंहुचाने की दिशा में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस निर्णय से बीएचयू के कर्मचारी वाराणसी के बाहर भी निजी अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे. विश्वविद्यालय की तरफ से गठित समिति की अनुशंसाओं पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी की स्वीकृति के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

वर्तमान व्यवस्था में यूनिवर्सिटी के कर्मियों को निजी अस्पतालों में चिकित्सा के लिए उनकी दरों पर ही भुगतान करना होता है. इस भुगतान के लिए कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से सीजीएचएस दरों के अनुसार ही प्रतिपूर्ति हो पाती है जबकि शेष राशि का भार कर्मचारी को ही उठाना पड़ता है. ऐसे में अब विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अन्य राज्यों की राजधानियों और वाराणसी में ऐसे निजी अस्पतालों के साथ एमओयू किए जाएंगे, जो बीएचयू के शिक्षकों और कर्मचारियों को सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें.

आरंभ में यह व्यवस्था किसी भी अस्पताल के साथ एमओयू की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी होगी. इस संबंध में विश्वविद्यालय की तरफ से निजी अस्पतालों से पहले ही आवेदन आमंत्रित किये जा चुके थे, 40 प्रमुख निजी अस्पतालों को चिह्नित भी किया गया है. विश्वविद्यालय ने जिन भी अस्पतालों को अपने पैनल में शामिल किया है, उनकी सूची बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जाती रहेगी और निजी अस्पतालों के साथ समझौते की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी.

इस क्रम में कई अस्पतालों के साथ इसी महीने के अंत तक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के परिवार व पेंशनभोगी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, जिनकी संख्या काफी बड़ी है.

विश्वविद्यालय को लंबे समय से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे. हमें खुशी है कि इस दिशा में हम सकारात्मक प्रगति कर रहे हैं. समय के साथ साथ इस व्यवस्था में सुधार भी किए. जाते रहेंगे.

विश्वविद्यालय कि तरफ से जारी अधिसूचना के साथ नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है. इस के तहत लाभार्थियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है. मौजूदा कर्मचारी व उनके परिजन 70 वर्ष तक की आयु के वाराणसी में रहने वाले पेंशनभोगी व परिवार, वाराणसी में रह रहे 70 वर्ष से अधिक की आयु के पेंशनभोगी व परिवार, तथा वाराणसी से बाहर रह रहे पेंशनभोगी व परिवार.

वाराणसी में रहने वाले 70 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को उपचार हेतु बीएचयू से रेफरल आवश्यक होगा, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर बिना रेफरल सीधे उपचार प्राप्त कर सकेंगे. जांच एवं उपचार के खर्च का प्रतिपूर्ति निर्धारण मुख्यतः सीजीएचएस दरों के अनुसार किया जाएगा. आपातकालीन उपचार, दवा प्रतिपूर्ति तथा अन्य मामलों में विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य योजना, सीजीएचएस एवं सीसीएस (मेडिकल अटेंडेंस) नियम लागू होंगे.

यह भी पढ़ें: वाराणसी एयरपोर्ट के नाम बड़ी उपलब्धि, 'हब एंड स्पोक' विमान सेवा की देश में सबसे पहले काशी से शुरुआत

यह भी पढ़ें: IIT BHU मनाएगा Institute Day: 29 जून को 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर दिखेगी 'मेक इन इंडिया' और इनोवेशन की ताकत

TAGGED:

VARANASI NEWS
BHU TEACHERS
PRIVATE HOSPITALS IN VARANASI
UP NEWS
BHU NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.