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बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी के लिए खुशखबरी; निजी अस्पतालों में भी सीजीएचएस दरों पर इलाज संभव

वाराणसी: अपने हजारों शिक्षकों व कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का वृहद लाभ पंहुचाने की दिशा में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस निर्णय से बीएचयू के कर्मचारी वाराणसी के बाहर भी निजी अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे. विश्वविद्यालय की तरफ से गठित समिति की अनुशंसाओं पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी की स्वीकृति के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

वर्तमान व्यवस्था में यूनिवर्सिटी के कर्मियों को निजी अस्पतालों में चिकित्सा के लिए उनकी दरों पर ही भुगतान करना होता है. इस भुगतान के लिए कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से सीजीएचएस दरों के अनुसार ही प्रतिपूर्ति हो पाती है जबकि शेष राशि का भार कर्मचारी को ही उठाना पड़ता है. ऐसे में अब विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अन्य राज्यों की राजधानियों और वाराणसी में ऐसे निजी अस्पतालों के साथ एमओयू किए जाएंगे, जो बीएचयू के शिक्षकों और कर्मचारियों को सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें.

आरंभ में यह व्यवस्था किसी भी अस्पताल के साथ एमओयू की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी होगी. इस संबंध में विश्वविद्यालय की तरफ से निजी अस्पतालों से पहले ही आवेदन आमंत्रित किये जा चुके थे, 40 प्रमुख निजी अस्पतालों को चिह्नित भी किया गया है. विश्वविद्यालय ने जिन भी अस्पतालों को अपने पैनल में शामिल किया है, उनकी सूची बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जाती रहेगी और निजी अस्पतालों के साथ समझौते की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी.

इस क्रम में कई अस्पतालों के साथ इसी महीने के अंत तक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के परिवार व पेंशनभोगी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, जिनकी संख्या काफी बड़ी है.