BHU के छात्रों को विदेश में पढ़ने और रिसर्च का मौका; इन देशों के साथ हो रहा समझौता
कला संकाय की डीन प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने बताया कि कला संकाय के विभिन्न विभाग विदेशी विश्वविद्यालयों से एमओयू करेंगे.
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अब विदेशों में भी अपनी पहचान बना सकेंगे. इसके लिए विश्वविद्यालय उन्हें मौका देने जा रहा है. बीएचयू के छात्र ही नहीं, बल्कि यहां के शिक्षकों को भी विदेशी विश्वविद्यालय की अध्ययन पद्धति, संस्कृति और उनका माहौल जानने का मौका मिलेगा. इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय अलग-अलग देशों के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है.
बीएचयू कला संकाय की डीन प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने बताया कि एमओयू के बाद यहां के छात्रों और शिक्षकों को भी विदेश में पढ़ाई करने, शोध कार्य करने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए लगातार नवाचार कर रहा है. सबसे अधिक प्रयास रोजगारपरक शिक्षा देने और उन्हें एक बेहतर नौकरी पाने का मौका देना है.
इसी क्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग कर रहा है. अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने छात्रों को विदेशी भाषाओं में अध्ययन करने के साथ ही, विदेश के विश्वविद्यालयों के कल्चर और पठन-पाठन की प्रक्रिया को जानने का मौका देने जा रहा है.
कला संकाय की डीन प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने बताया कि कला संकाय के विभिन्न विभाग, खासकर पाली विभाग, फॉरेन लैंग्वेज विभाग और उसके साथ ही टूरिज्म सेंटर्स का समन्वय विभिन्न देशों के साथ हुआ है. इससे छात्रों और शिक्षकों को इंटरनेशनल एक्पोजर मिलेगा. वहां की क्या संस्कृति है, पठन-पाठन की प्रक्रिया कैसी होती है और उनकी क्या बेहतर कार्य क्षमता है? इनके बारे में छात्रों को अवगत कराया जाएगा.
शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में नए आयाम: उन्होंने बताया कि अभी तक ताइवान यूनिवर्सिटी और जापान यूनिवर्सिटी से एमओयू हो चुका है. इसके अलावा श्रीलंका, इटली, स्पेन, अल्बेनिया और नार्वे यूनिवर्सिटी से भी एमओयू होना पाइपलाइन में है. आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को अधिक से अधिक एक्पोजर मिले. इससे स्टडी और रिसर्च के भी नए आयाम खुलेंगे.
छात्रों और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने में योगदान: उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर विदेशी विश्वविद्यालय में जाकर शोध करते हैं, तो उनकी रोजगारपरक क्षमता बढ़ती है. यह एमओयू इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है. यह सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जो युवा शिक्षक हैं, उनकी भी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा.
