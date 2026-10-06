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BHU में 13 दिनों से जारी ABVP का धरना; अब आमरण भूख हड़ताल की तैयारी, जानें इनकी मांगें

BHU में 13 दिनों से जारी ABVP का धरना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा, सम्मान, पारदर्शिता और न्याय से जुड़ी 10-सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई हड़ताल पर है. चीफ प्रॉक्टर हटाओ अनिश्चितकालीन धरना 13 दिनों से जारी है. ABVP बीएचयू ने पिछले 13 दिनों में आंदोलन को अलग-अलग लोकतांत्रिक और रचनात्मक माध्यमों से आगे बढ़ाते हुए अपना विरोध जताया.

ज्ञापन और धरने से शुरू हुआ आंदोलन मौन प्रदर्शन, ओपन माइक, सुंदरकांड पाठ, एक दिवसीय भूख हड़ताल, शुद्धि-बुद्धि यज्ञ, शव शैया, विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा और पुतला दहन जैसे विभिन्न चरणों से गुजरा. बीएचयू में जारी धरना प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) संगठन का कहना है कि इन सभी प्रयासों के बावजूद मांगों पर अब तक निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है. इसके बाद अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है. आंदोलन के अगले चरण में 6 अक्टूबर को मास मेलिंग अभियान चलाया जाएगा. इसके माध्यम से छात्र, पूर्व छात्र एवं विश्वविद्यालय से जुड़े लोग अपनी मांगों को कुलपति तक पहुंचाएंगे. एबीवीपी बीएचयू ने घोषणा की है कि यदि इसके बाद भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो 7 अक्टूबर से आमरण भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.