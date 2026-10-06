BHU में 13 दिनों से जारी ABVP का धरना; अब आमरण भूख हड़ताल की तैयारी, जानें इनकी मांगें
एबीवीपी बीएचयू के पदाधिकारियों ने कहा कि समाधान नहीं हुआ तो 7 अक्टूबर से आमरण भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:28 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा, सम्मान, पारदर्शिता और न्याय से जुड़ी 10-सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई हड़ताल पर है. चीफ प्रॉक्टर हटाओ अनिश्चितकालीन धरना 13 दिनों से जारी है. ABVP बीएचयू ने पिछले 13 दिनों में आंदोलन को अलग-अलग लोकतांत्रिक और रचनात्मक माध्यमों से आगे बढ़ाते हुए अपना विरोध जताया.
ज्ञापन और धरने से शुरू हुआ आंदोलन मौन प्रदर्शन, ओपन माइक, सुंदरकांड पाठ, एक दिवसीय भूख हड़ताल, शुद्धि-बुद्धि यज्ञ, शव शैया, विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा और पुतला दहन जैसे विभिन्न चरणों से गुजरा.
संगठन का कहना है कि इन सभी प्रयासों के बावजूद मांगों पर अब तक निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है. इसके बाद अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है. आंदोलन के अगले चरण में 6 अक्टूबर को मास मेलिंग अभियान चलाया जाएगा.
इसके माध्यम से छात्र, पूर्व छात्र एवं विश्वविद्यालय से जुड़े लोग अपनी मांगों को कुलपति तक पहुंचाएंगे. एबीवीपी बीएचयू ने घोषणा की है कि यदि इसके बाद भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो 7 अक्टूबर से आमरण भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.
एबीवीपी बीएचयू के अध्यक्ष पल्लव सुमन ने बताया कि 13 दिनों से छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. हमने हर लोकतांत्रिक और रचनात्मक माध्यम से प्रशासन तक छात्रों की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है.
अब 6 अक्टूबर को मास मेलिंग के माध्यम से कुलपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे. इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 7 अक्टूबर से आमरण भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.
एबीवीपी बीएचयू के मंत्री अनुराग तिवारी ने कहा कि आंदोलन के 13 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई निर्णायक समाधान नहीं आया है. हम चाहते हैं कि आमरण भूख हड़ताल की स्थिति आने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से संवाद करे और मांगों का समाधान करे.
एबीवीपी बीएचयू की प्रमुख मांगों में चीफ प्रॉक्टर एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड के संबंध में कार्रवाई, छात्रों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई एवं मुकदमों की समीक्षा, छात्र उत्पीड़न पर रोक, 12 सितंबर की घटना की निष्पक्ष जांच, बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक, पर्याप्त सीसीटीवी एवं स्ट्रीट लाइट, परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, खाद्य दुकानों पर सीसीटीवी एवं रेट लिस्ट तथा सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान शामिल है.
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