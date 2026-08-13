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बीएचयू के छात्रों ने राष्ट्रीय हैंडलूम हैकाथॉन में हासिल किया नेशनल थर्ड रैंक, इस श्रेणी में मिला अवार्ड

राष्ट्रीय हैंडलूम हैकाथॉन में तीसरा स्थान मिला. ( Photo Credit; ETV Bharat )