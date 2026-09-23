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बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल: सेंट्रल ऑफिस का घेराव, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

"पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न बंद करो": बीएचयू में प्रॉक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर की कार्यशैली के विरोध में बुधवार को माहौल गरमा गया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर ज़ोरदार प्रदर्शन किया. छात्र नारेबाजी करते हुए सेंट्रल ऑफिस पहुँचे. छात्रों के आने की सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुँच गए. सेंट्रल ऑफिस पर धक्का-मुक्की, अधिकारी साधे चुप्पी: कार्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों को रोकने के दौरान दोनों पक्षों में हल्की धक्का-मुक्की हुई और गहमागहमी बनी रही. इस पूरे मामले पर डॉ. संदीप पोखरियाल ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया. उनके खिलाफ एक सुरक्षाकर्मी ने भी वीडियो वायरल कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. विश्वविद्यालय प्रशासन के शांत रहने से छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. जानिए बीएचयू छात्रों की क्या हैं मुख्य मांगें. (Video Credit: ETV Bharat) मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा प्रॉक्टोरियल बोर्ड: प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में विरोध की हर आवाज़ को दबाया जा रहा है. एबीवीपी बीएचयू इकाई के अध्यक्ष पल्लव ने कहा कि शांतिपूर्ण धरने पर भी छात्रों के खिलाफ जाँच बिठा दी जाती है. इसके बाद प्रॉक्टोरियल ऑफिस बुलाकर घंटों पूछताछ के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. छात्रों का कहना है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड का काम सुरक्षा देना है, डराना नहीं.