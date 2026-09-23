बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल: सेंट्रल ऑफिस का घेराव, अनिश्चितकालीन धरना शुरू
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:00 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर की कार्यशैली के विरोध में बुधवार को माहौल गरमा गया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर ज़ोरदार प्रदर्शन किया. छात्र नारेबाजी करते हुए सेंट्रल ऑफिस पहुँचे. छात्रों के आने की सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुँच गए.
सेंट्रल ऑफिस पर धक्का-मुक्की, अधिकारी साधे चुप्पी: कार्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों को रोकने के दौरान दोनों पक्षों में हल्की धक्का-मुक्की हुई और गहमागहमी बनी रही. इस पूरे मामले पर डॉ. संदीप पोखरियाल ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया. उनके खिलाफ एक सुरक्षाकर्मी ने भी वीडियो वायरल कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. विश्वविद्यालय प्रशासन के शांत रहने से छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है.
मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा प्रॉक्टोरियल बोर्ड: प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में विरोध की हर आवाज़ को दबाया जा रहा है. एबीवीपी बीएचयू इकाई के अध्यक्ष पल्लव ने कहा कि शांतिपूर्ण धरने पर भी छात्रों के खिलाफ जाँच बिठा दी जाती है. इसके बाद प्रॉक्टोरियल ऑफिस बुलाकर घंटों पूछताछ के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. छात्रों का कहना है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड का काम सुरक्षा देना है, डराना नहीं.
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, दीवारों पर लिखे संदेश: नाराज़ छात्र अब सेंट्रल ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. हॉस्टल की दीवारों पर चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ संदेश और वॉल पेंटिंग बनाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है. यह विवाद अचानक नहीं बढ़ा है, बल्कि हाल ही में अस्पताल में छात्रों के साथ हुई हाथापाई और एआईएसए (AISA) के कार्यक्रम को अनुमति देने को लेकर तूल पकड़ा है.
छात्रों की प्रमुख मांगे और सुरक्षा से जुड़े सवाल: छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर और वर्तमान प्रॉक्टोरियल बोर्ड को तुरंत बर्खास्त करने की माँग की है. साथ ही छात्रों पर दर्ज एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई को वापस लेने को कहा है. इसके अलावा 12 सितंबर को प्रेक्षागृह के आवंटन में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है. सुरक्षाकर्मियों के वेतन और ड्यूटी शर्तों में समानता लाने की बात भी उठाई गई है.
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