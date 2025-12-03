ETV Bharat / state

BHU के छात्रों ने पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर किया पथराव, दो गिरफ्तार

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात जमकर बवाल हुआ. छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच शुरू हुई कहासुनी हिंसक हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस पर भी पत्थरबाजी की. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 4:22 PM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात जमकर बवाल हुआ. छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच शुरू हुई कहासुनी हिंसक हो गई. गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई. छात्र और प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्र दोनों को हल्की छोटे आई हैं. वर्तमान में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

प्राक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच विवाद: पूरा विश्वविद्यालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया है कि विश्वविद्यालय में पीएससी तैनात है. इसके साथ ही लंका थाने की फोर्स मौजूद है. विश्वविद्यालय में देर रात प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच विवाद हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पत्थरबाजी और लाठी भाजने तक पहुंच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने थोड़ी देर बाद माहौल को शांत कराया गया.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात जमकर बवाल हुआ. (Video Credit: ETV Bharat)

राजाराम हॉस्टल के पास हुई मारपीट: ये पूरा मामला राजाराम हॉस्टल के पास का है. यहां एक गाड़ी से बिरला छात्रवास के छात्र को धक्का लग गया. छात्र एप्लीकेशन लेकर प्रॉक्टोरियल ऑफिस पहुंचे. जहां प्रोक्टोरियल बोर्ड के कर्मचारियों से बहस हो गई. इसके बाद दर्जनों की संख्या में छात्र वीसी आवास के पर पहुंचे और विरोध करने लगे. इस दौरान मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रॉक्टर की टीम ने छात्रों से बातचीत की. मामला इतना बढ़ गया कि पत्थर बाजी करने वाले छात्रों पर लाठियां भांजनी पड़ी.

2 घंटे तक बवाल: इसका वीडियो वायरल हो रहा है. विरोध के कारण लगभग 2 घंटे तक विश्वविद्यालय माहौल बेकाबू था, जिसे काबू करने के लिए पांच थाने की फोर्स और पीएसी की टीम परिसर में पहुंची और जैसे-तैसे माहौल को शांत कराया. छात्रों का आरोप है कि वह अपनी समस्या लेकर के प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम के पास पहुंचे थे.

उनकी समस्या सुनी नहीं गई, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के जरिए लाठी चार्ज कर कर छात्रों को पिटवाया गया. वहीं उस घटना के बारे में विश्वविद्यालय के डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह कहते हैं कि मामला संज्ञान में है. सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दो की हुई गिरफ्तारी: एसीपी विद्युत सक्सेना की मानें तो उन्होंने बताया कि देर रात हमें सूचना मिली कि विश्वविद्यालय में विरोध चल रहा है. इसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है और मामले को शांत कराया है. फिलहाल मामला शांत है. उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दोनों ही BHU के छात्र नहीं है.


ये भी पढ़ें- माघ मेला 2026: एक माह के जप-तप से तन-मन का कायाकल्प, जानिए क्या है कल्पवास की महत्ता, इसका धार्मिक-वैज्ञानिक पक्ष

Last Updated : December 3, 2025 at 4:28 PM IST

TAGGED:

BHU STUDENTS PELTED BRICKS
BRICKS AND STONES AT POLICE
STONES AT POLICE PROCTORIAL BOARD
TWO ARRESTED IN VARANASI
STONE PELTING IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.