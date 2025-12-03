ETV Bharat / state

BHU के छात्रों ने पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर किया पथराव, दो गिरफ्तार

वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात जमकर बवाल हुआ. छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच शुरू हुई कहासुनी हिंसक हो गई. गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई. छात्र और प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्र दोनों को हल्की छोटे आई हैं. वर्तमान में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

प्राक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच विवाद: पूरा विश्वविद्यालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया है कि विश्वविद्यालय में पीएससी तैनात है. इसके साथ ही लंका थाने की फोर्स मौजूद है. विश्वविद्यालय में देर रात प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच विवाद हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पत्थरबाजी और लाठी भाजने तक पहुंच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने थोड़ी देर बाद माहौल को शांत कराया गया.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात जमकर बवाल हुआ. (Video Credit: ETV Bharat)

राजाराम हॉस्टल के पास हुई मारपीट: ये पूरा मामला राजाराम हॉस्टल के पास का है. यहां एक गाड़ी से बिरला छात्रवास के छात्र को धक्का लग गया. छात्र एप्लीकेशन लेकर प्रॉक्टोरियल ऑफिस पहुंचे. जहां प्रोक्टोरियल बोर्ड के कर्मचारियों से बहस हो गई. इसके बाद दर्जनों की संख्या में छात्र वीसी आवास के पर पहुंचे और विरोध करने लगे. इस दौरान मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रॉक्टर की टीम ने छात्रों से बातचीत की. मामला इतना बढ़ गया कि पत्थर बाजी करने वाले छात्रों पर लाठियां भांजनी पड़ी.