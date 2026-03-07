ETV Bharat / state

बीएचयू के छात्र ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किया भैंसों पर शोध, जानें किया क्या ?

काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र शैलेश देसाई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भैंसों के जेनेटिक इतिहास पर काम किया है.

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बीएचयू के छात्र ने भैंसों पर शोध किया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 5:25 PM IST

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र शैलेश देसाई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध की नई तकनीक सीखी है. जिसके तहत उन्होंने भैंसों के जेनेटिक इतिहास पर काम किया है.

बता दें कि, शैलेश जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञान लैब में कार्यरत है. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पांच महीने तक शोध पूरा किया. जिसका समय अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक रहा. इसके दौरान उन्होंने प्राचीन डीएनए तकनीकों का उपयोग कर एनिमल डोमेस्टिकशन के इतिहास पर अध्ययन किया.

बताते चलें कि, यह यात्रा बीएचयू की इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना के तहत समर्थित थी. ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पुरातत्व विद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगर लार्सन के प्रयोगशाला में कार्य किया.
प्रोफेसर लार्सन एनिमल, डोमेस्टिकशन अध्ययनों में अग्रणी विशेषज्ञ हैं और प्राचीन डीएनए पद्धतियों के एनिमल डोमेस्टिकशन के जनक माने जाते हैं. उनके द्वारा बनाए गए तरीकों को एनिमल डोमेस्टिकशन की जांच के लिए किया जाता है. ऑक्सफोर्ड के शोध मे शैलेश ने भैंस के जेनेटिक इतिहास पर काम किया.

भैंसों की उत्पत्ति पर किया काम

शैलेश ने बताया कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में भैंसों की उत्पत्ति और डोमेस्टिकशन प्रक्रियाओं को समझने पर काम किया. साथ ही यह जांचा कि भैंसें पश्चिम एशिया में कब और कैसे पहुंचीं. इसमें ईरान, इराक, इटली और मिस्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिम एशिया के बीच लंबे समय से समुद्री संपर्कों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भैंसों की पहुंच का समय और आनुवंशिक विशेषताएं अभी तक अबूझ पहेली हैं.

एनिमल पैलियोजेनोमिक्स को स्थापित करने में शोध करेगा मदद

वो बताते हैं कि इसके अलावा, उन्होंने नदी और दलदली जगहों पर रहने वाली भैंसों की जेनेटिक इतिहास की जांच की, जिसमें पूर्वी एशिया की आबादियां भी शामिल हैं. शोध यात्रा के दौरान उन्होंने प्रोफेसर लार्सन की प्राचीन डीएनए प्रयोगशाला में डीएनए डेटा उत्पन्न किया.

प्राचीन डीएनए अनुसंधान में पुरातात्विक और ऐतिहासिक नमूनों जैसे हड्डियों, बालों और त्वचा से आनुवंशिक सामग्री निकालना होता है, जिसके लिए विशेष प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता होती है. उनका शोध भारत में एनिमल पैलियोजेनोमिक्स को आस्थापित करने मे मदद करेगा.

वो बताते हैं कि, भैंस डोमेस्टिकशन के अलावा, उन्होंने भारत में सूअर डोमेस्टिकशन पर अध्ययनों में भी योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त, गुजराती लोगों के आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने आर्य आक्रमण मॉडल की परिकल्पना को चुनौती देने वाली शोध में योगदान दिया है.

