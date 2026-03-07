ETV Bharat / state

बीएचयू के छात्र ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किया भैंसों पर शोध, जानें किया क्या ?

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बीएचयू के छात्र ने भैंसों पर शोध किया. ( ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र शैलेश देसाई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध की नई तकनीक सीखी है. जिसके तहत उन्होंने भैंसों के जेनेटिक इतिहास पर काम किया है. बता दें कि, शैलेश जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञान लैब में कार्यरत है. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पांच महीने तक शोध पूरा किया. जिसका समय अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक रहा. इसके दौरान उन्होंने प्राचीन डीएनए तकनीकों का उपयोग कर एनिमल डोमेस्टिकशन के इतिहास पर अध्ययन किया. बताते चलें कि, यह यात्रा बीएचयू की इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना के तहत समर्थित थी. ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पुरातत्व विद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगर लार्सन के प्रयोगशाला में कार्य किया.

प्रोफेसर लार्सन एनिमल, डोमेस्टिकशन अध्ययनों में अग्रणी विशेषज्ञ हैं और प्राचीन डीएनए पद्धतियों के एनिमल डोमेस्टिकशन के जनक माने जाते हैं. उनके द्वारा बनाए गए तरीकों को एनिमल डोमेस्टिकशन की जांच के लिए किया जाता है. ऑक्सफोर्ड के शोध मे शैलेश ने भैंस के जेनेटिक इतिहास पर काम किया. भैंसों की उत्पत्ति पर किया काम शैलेश ने बताया कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में भैंसों की उत्पत्ति और डोमेस्टिकशन प्रक्रियाओं को समझने पर काम किया. साथ ही यह जांचा कि भैंसें पश्चिम एशिया में कब और कैसे पहुंचीं. इसमें ईरान, इराक, इटली और मिस्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं.