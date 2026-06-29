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बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जन्मजात दंत-अभाव के नए जीन का किया खुलासा, रिसर्च में जेनेटिक वैरियंट की हुई पहचान

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने जन्मजात दंत-अभाव (Congenital Tooth Agenesis; CTA) के आनुवंशिक और आणविक आधार को समझने में रिसर्च किया है. यह शोध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक पत्रिका Gene (जून 2026) में "Whole Exome Sequencing Uncovers Key Genetic Variants in Congenital Tooth Agenesis: An Integrative Omics Approach" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है.

यह रिसर्च डॉ. प्रशांत रंजन ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अपने पीएचडी शोध के दौरान प्रोफेसर परिमल दास के अंडर में किया है. वर्तमान में डॉ. प्रशांत रंजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-II के पद पर कार्यरत हैं. शोधकर्ताओं ने होल एक्सोम सीक्वेंसिंग (Whole Exome Sequencing), ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटीन संरचना विश्लेषण तथा बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसी अत्याधुनिक इंटीग्रेटिव मल्टी-ओमिक्स तकनीकों का उपयोग कर जन्मजात दंत-अभाव के जटिल आणविक तंत्रों का अध्ययन किया. इसके माध्यम से कई नए तथा पूर्व में ज्ञात आनुवंशिक परिवर्तनों (Genetic Variants) की पहचान की गई.

इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि OR4F21 (Olfactory Receptor Family 4 Subfamily F Member 21; गुणसूत्र 15, साइटोजेनेटिक स्थान: 15q11.2) जीन को पहली बार जन्मजात दंत-अभाव से संभावित रूप से जोड़ना है. यह खोज डेंटल जेनेटिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इसके अतिरिक्त, शोधकर्ताओं ने EDA, WNT10A, PAX9 तथा TSPEAR जैसे महत्वपूर्ण दंत-विकास जीनों में भी रोग-संबंधित परिवर्तनों की पहचान एवं विश्लेषण किया, जिससे इन जीनों की भूमिका और अधिक स्पष्ट हुई.

जन्मजात दंत-अभाव केवल दांतों तक सीमित विकार नहीं हो सकता, बल्कि इसका संबंध कई अन्य सिस्टमिक बीमारियों (Systemic Diseases) से भी हो सकता है. इंटीग्रेटिव ओमिक्स विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने जन्मजात दंत-अभाव से जुड़े जीनों और अन्य रोगों के बीच महत्वपूर्ण आणविक संबंधों की पहचान की. यह खोज भविष्य में रोगों की प्रारंभिक पहचान, जोखिम मूल्यांकन तथा सटीक चिकित्सा (Precision Medicine) के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान कर सकती है.

शोध में यह भी पाया गया कि कई आनुवंशिक परिवर्तन RNA अभिव्यक्ति को प्रभावित करने के साथ-साथ प्रोटीन की स्थिरता एवं कार्यक्षमता को भी प्रभावित करते हैं. विशेष रूप से, OR4F21 p.(Lys310Arg) तथा MRTFB p.(Ala135=) वेरिएंट अध्ययन में शामिल सभी जन्मजात दंत-अभाव रोगियों में पाए गए, जिससे इनके रोगजनन में संभावित योगदान का संकेत मिलता है.

प्रोफेसर परिमल दास ने अमेरिका के Baylor College of Medicine, Texas Medical Center, Houston, USA में अपने पोस्टडॉक्टोरल शोध के दौरान प्रोफेसर प्रग्ना आई. पटेल के साथ कार्य करते हुए PAX9 जीन और जन्मजात दंत-अभाव के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऐतिहासिक शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. यह शोध वर्ष 2000 में विश्व की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका Nature Genetics में प्रकाशित हुआ था.