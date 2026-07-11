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BHU के वैज्ञानिकों ने खोजी नई फंगस जींस; चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में मिला फंगस

BHU के वैज्ञानिकों ने खोजी नई फंगस जींस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के शोधकर्ताओं ने पौधों में बीमारी फैलाने वाले फंगस (फाइटोपैथोजेनिक फंगस) के एक नए जींस ‘हायलोकमलोमाइसीज' की खोज की है. यह खोज फंगस के वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) में एक महत्वपूर्ण योगदान है. साथ ही भारत की समृद्ध, लेकिन अभी भी काफी हद तक अनजानी फंगल जैव-विविधता को उजागर करती है.

इस शोध का नेतृत्व बॉटनी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र सिंह ने किया है. उनकी टीम में सौम्यदीप राजवार, संजय यादव, संजीत कुमार वर्मा और अर्चना सिंह शामिल रहे.

इस संयुक्त अध्ययन में नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन ऑफ इंडिया (NFCCI), आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वैज्ञानिक डॉ. पारस नाथ सिंह, चीन के प्रोफेसर सामंथा, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी की डॉ. गार्गी सिंह और केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. शंभू कुमार भी शामिल रहे.

नई पहचानी गई फंगस की खोज उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में 'कैसिया फिस्टुला' (जिसे आमतौर पर अमलतास या गोल्डन शावर ट्री कहा जाता है) को प्रभावित करने वाली पत्तियों पर धब्बे (लीफ स्पॉट) की एक उभरती हुई बीमारी के साथ की गई.

इस प्रजाति की पहचान मॉर्फोलॉजिकल (संरचनात्मक) और कल्चरल अध्ययन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और मल्टीजीन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक विश्लेषण जैसे व्यापक तरीकों से की गई.

फाइलोजेनेटिक नतीजों से पता चला कि यह फंगस एक अलग विकासवादी वंश (इवोल्यूशनरी लीनिएज) बनाता है, जो पहले से ज्ञात वंशजों से बिल्कुल अलग है. इसलिए इसे एक नए जींस के रूप में मान्यता देना सही है.

‘हायलोकमलोमाइसीज़' नाम में ग्रीक उपसर्ग 'Hyalo' (हयालो) का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है 'कांच' या 'पारदर्शी' (यह फंगस की पारदर्शी संरचनाओं को दर्शाता है). इसके साथ kamalomyces (कमलोमाइसीज) जोड़ा गया है, जो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कमल के सम्मान में चुना गया है.

वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले माइकोलॉजिस्ट (कवक विशेषज्ञ) हैं, जिन्होंने भारत की फंगल जैव-विविधता, खासकर 'सर्कोस्पोरोइड' (Cercosporoid) फंगस पर अग्रणी काम किया है और शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है.