BHU के वैज्ञानिकों ने खोजी नई फंगस जींस; चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में मिला फंगस
हायलोकमलोमाइसीज की खोज भारत की कवक संपदा के निरंतर अन्वेषण के महत्व को रेखांकित करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 7:56 AM IST
वाराणसी: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के शोधकर्ताओं ने पौधों में बीमारी फैलाने वाले फंगस (फाइटोपैथोजेनिक फंगस) के एक नए जींस ‘हायलोकमलोमाइसीज' की खोज की है. यह खोज फंगस के वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) में एक महत्वपूर्ण योगदान है. साथ ही भारत की समृद्ध, लेकिन अभी भी काफी हद तक अनजानी फंगल जैव-विविधता को उजागर करती है.
इस शोध का नेतृत्व बॉटनी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र सिंह ने किया है. उनकी टीम में सौम्यदीप राजवार, संजय यादव, संजीत कुमार वर्मा और अर्चना सिंह शामिल रहे.
इस संयुक्त अध्ययन में नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन ऑफ इंडिया (NFCCI), आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वैज्ञानिक डॉ. पारस नाथ सिंह, चीन के प्रोफेसर सामंथा, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी की डॉ. गार्गी सिंह और केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. शंभू कुमार भी शामिल रहे.
नई पहचानी गई फंगस की खोज उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में 'कैसिया फिस्टुला' (जिसे आमतौर पर अमलतास या गोल्डन शावर ट्री कहा जाता है) को प्रभावित करने वाली पत्तियों पर धब्बे (लीफ स्पॉट) की एक उभरती हुई बीमारी के साथ की गई.
इस प्रजाति की पहचान मॉर्फोलॉजिकल (संरचनात्मक) और कल्चरल अध्ययन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और मल्टीजीन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक विश्लेषण जैसे व्यापक तरीकों से की गई.
फाइलोजेनेटिक नतीजों से पता चला कि यह फंगस एक अलग विकासवादी वंश (इवोल्यूशनरी लीनिएज) बनाता है, जो पहले से ज्ञात वंशजों से बिल्कुल अलग है. इसलिए इसे एक नए जींस के रूप में मान्यता देना सही है.
‘हायलोकमलोमाइसीज़' नाम में ग्रीक उपसर्ग 'Hyalo' (हयालो) का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है 'कांच' या 'पारदर्शी' (यह फंगस की पारदर्शी संरचनाओं को दर्शाता है). इसके साथ kamalomyces (कमलोमाइसीज) जोड़ा गया है, जो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कमल के सम्मान में चुना गया है.
वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले माइकोलॉजिस्ट (कवक विशेषज्ञ) हैं, जिन्होंने भारत की फंगल जैव-विविधता, खासकर 'सर्कोस्पोरोइड' (Cercosporoid) फंगस पर अग्रणी काम किया है और शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है.
यह खोज 10 जुलाई 2026 को प्रतिष्ठित Q1 अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'माइकोलॉजिकल प्रोग्रेस' (Mycological Progress) में प्रकाशित हुई है. यह जर्नल जर्मनी में 'जर्मन माइकोलॉजिकल सोसाइटी' के तहत प्रकाशित होता है.
लंबे समय तक संरक्षण और भविष्य के शोध को सुनिश्चित करने के लिए इस फंगस के जीवित कल्चर को नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन ऑफ इंडिया (NFCCI) पुणे में संरक्षित किया गया है.
डॉ. राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कैसिया फिस्टुला, जिसे आम तौर पर अमलतास के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है. इसे परंपरागत रूप से अरगवधा कहा जाता है, जिसका अर्थ रोगनाशक है.
पौधे के विभिन्न भागों जिनमें जड़ें, छाल, पत्तियां, फूल और फल का गूदा शामिल हैं, इनका उपयोग लंबे समय से रेचक, सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी, यकृत-सुरक्षात्मक और श्वसन स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता रहा है.
डॉ. सिंह ने बताया कि भारत अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के कारण विश्व के प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक और कवक विविधता का वैश्विक केंद्र है. यह हजारों कवक प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जो पोषक तत्व चक्रण, पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और नए जैवसक्रिय यौगिकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने बताया कि हायलोकमलोमाइसीज की खोज भारत की कवक संपदा के निरंतर अन्वेषण के महत्व को रेखांकित करती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि कई अज्ञात कवकों में नई दवाओं, टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकियों और अन्य जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के विकास की अपार क्षमता हो सकती है. इससे कवक जैव विविधता भविष्य के वैज्ञानिक नवाचार के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाती है.
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