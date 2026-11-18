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बीएचयू वैज्ञानिकों ने खोजा नया फंगस, जैव विविधता और औषधीय संभावनाओं को मिली नई पहचान

संभावित जैव-सक्रिय मेटाबोलाइट्स वाले कवक के नए वंश ‘Pedrocrousiopsis’ की खोज. ( ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने कवक जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कवक का एक नया वंश (Genus) ‘पेड्रोक्रूसियोप्सिस’ स्थापित किया है.

यह कवक वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित कुसमी जंगल से होलोप्टेलिया इंटेग्रिफोलियानामक पौधे की रोगग्रस्त पत्तियों से एकत्र किया गया था.

यह एक असामान्य पर्ण-आश्रित हाइफोमाइसीटस कवक है, जिसके विशिष्ट आकारिकीय एवं सूक्ष्म संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर इसे एक नए वंश के रूप में मान्यता दी गई है. इस नए वंश का नामकरण विश्वविख्यात कवक वैज्ञानिक प्रोफेसर पेड्रो विलेम क्रूस के सम्मान में किया गया है. प्रो. क्रूस नीदरलैंड स्थित प्रतिष्ठित वेस्टर्डाइक फंगल बायोडायवर्सिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं, जिन्होंने आधुनिक कवक वर्गिकी (Fungal Systematics), जैव विविधता एवं पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में उनके दूरदर्शी शोध और उल्लेखनीय योगदान ने वैश्विक स्तर पर कवक विज्ञान को नई दिशा प्रदान की है. इस नए वंश की स्थापना के लिए शोधकर्ताओं ने आधुनिक आणविक तकनीकों, डीएनए बारकोडिंग जीन तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया. आणविक, आकारिकीय एवं सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताओं के समन्वित अध्ययन से इस कवक की विशिष्ट पहचान स्थापित की गई. यह शोध आधुनिक बहुविध वर्गिकी (Polyphasic Taxonomy) के माध्यम से भारत की अज्ञात कवक विविधता को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. इस शोध का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस कवक में पाए जाने वाले जैवसक्रिय द्वितीयक उपापचयों (Bioactive Secondary Metabolites) की उपस्थिति है.