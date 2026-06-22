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पूर्वांचल में तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर के खिलाफ नई उम्मीद, बीएचयू के शोधकर्ताओं ने खोजे जनसंख्या-विशिष्ट जीनोमिक रिस्क मार्कर

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मुंह के सबसे घातक कैंसर के लिए जनसंख्या-विशिष्ट जीनोमिक रिस्क मार्कर की पहचान की है. यह अध्ययन मुंह के कैंसर के शीघ्र निदान में एक नई दिशा खोल सकता है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां तंबाकू का सेवन सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है.

यह अध्ययन दंत चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर पवन दुबे ने प्रो. नीलम मित्तल के दिशा निर्देशन में किया है. इस शोध में दंत चिकित्सा संकाय के प्रोफेसर पीजी नवीन, डॉ. राहुल अगरवाल और जन्तु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे शामिल थे. इसमें पूर्वांचल (वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के जिलों) के 98 व्यक्तियों के डीएनए का व्यापक अध्ययन किया गया है. यह शोध वैज्ञानिक पत्रिका बायोइनफार्मेशन में प्रकाशित हुई है.

प्रो. नीलम मित्तल ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंह के कैंसर की दर देश में सबसे अधिक है. कैंसर रजिस्ट्री डेटा के अनुसार पुरुषों में मुंह और जीभ का कैंसर शीर्ष स्थानों पर है. यहां पांच वर्षीय उत्तरजीविता दर मात्र 20-45 प्रतिशत के बीच है, क्योंकि अधिकांश मरीज स्टेज 3-4 में चिकित्सा सुविधा तक पहुंचते हैं. धूम्रपान-रहित तंबाकू (गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला) इसकी मुख्य वजह है. राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में तंबाकू सेवन दर काफी अधिक है.

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दोहरी जीनोमिक रणनीति अपनाई. पहले सभी प्रतिभागियों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया. फिर 40 प्रतिनिधि नमूनों (20 केस + 20 कंट्रोल) पर एक्सोम सीक्वेंसिंग किया गया. वैश्विक आबादी संरचना की तुलना के लिए 383 उच्च-कवरेज जीनोमों का भी विश्लेषण किया गया.

प्रो. पवन दुबे ने बताया, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के हाइपरवेरिएबल सेगमेंट में 16223C पॉलीमॉर्फिज्म मरीजों में अत्यधिक पाया गया. सांख्यिकीय विश्लेषण में यह अंतर महत्वपूर्ण था. इस पॉलीमॉर्फिज्म की अनुपस्थिति में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जोखिम 8.1 गुना अधिक पाया गया. अध्ययन में यह भी पाया गया कि पश्चिमी यूरेशियन हेप्लोग्रुप वाले व्यक्तियों में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का खतरा अधिक था, जबकि दक्षिण एशियाई हेप्लोग्रुप (विशेषकर M5a) के लोगों में कुछ सुरक्षात्मक प्रवृत्ति दिखी.