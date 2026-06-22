ETV Bharat / state

पूर्वांचल में तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर के खिलाफ नई उम्मीद, बीएचयू के शोधकर्ताओं ने खोजे जनसंख्या-विशिष्ट जीनोमिक रिस्क मार्कर

वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के जिलों के 98 व्यक्तियों के डीएनए का व्यापक अध्ययन किया गया है. शोध वैज्ञानिक पत्रिका बायोइनफार्मेशन में प्रकाशित हुई है.

ओरल कैंसर को लेकर बीएचयू के शोधकर्ताओं ने किया रिसर्च.
ओरल कैंसर को लेकर बीएचयू के शोधकर्ताओं ने किया रिसर्च. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मुंह के सबसे घातक कैंसर के लिए जनसंख्या-विशिष्ट जीनोमिक रिस्क मार्कर की पहचान की है. यह अध्ययन मुंह के कैंसर के शीघ्र निदान में एक नई दिशा खोल सकता है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां तंबाकू का सेवन सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है.

यह अध्ययन दंत चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर पवन दुबे ने प्रो. नीलम मित्तल के दिशा निर्देशन में किया है. इस शोध में दंत चिकित्सा संकाय के प्रोफेसर पीजी नवीन, डॉ. राहुल अगरवाल और जन्तु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे शामिल थे. इसमें पूर्वांचल (वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के जिलों) के 98 व्यक्तियों के डीएनए का व्यापक अध्ययन किया गया है. यह शोध वैज्ञानिक पत्रिका बायोइनफार्मेशन में प्रकाशित हुई है.

प्रो. नीलम मित्तल ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंह के कैंसर की दर देश में सबसे अधिक है. कैंसर रजिस्ट्री डेटा के अनुसार पुरुषों में मुंह और जीभ का कैंसर शीर्ष स्थानों पर है. यहां पांच वर्षीय उत्तरजीविता दर मात्र 20-45 प्रतिशत के बीच है, क्योंकि अधिकांश मरीज स्टेज 3-4 में चिकित्सा सुविधा तक पहुंचते हैं. धूम्रपान-रहित तंबाकू (गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला) इसकी मुख्य वजह है. राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में तंबाकू सेवन दर काफी अधिक है.

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दोहरी जीनोमिक रणनीति अपनाई. पहले सभी प्रतिभागियों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया. फिर 40 प्रतिनिधि नमूनों (20 केस + 20 कंट्रोल) पर एक्सोम सीक्वेंसिंग किया गया. वैश्विक आबादी संरचना की तुलना के लिए 383 उच्च-कवरेज जीनोमों का भी विश्लेषण किया गया.

प्रो. पवन दुबे ने बताया, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के हाइपरवेरिएबल सेगमेंट में 16223C पॉलीमॉर्फिज्म मरीजों में अत्यधिक पाया गया. सांख्यिकीय विश्लेषण में यह अंतर महत्वपूर्ण था. इस पॉलीमॉर्फिज्म की अनुपस्थिति में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जोखिम 8.1 गुना अधिक पाया गया. अध्ययन में यह भी पाया गया कि पश्चिमी यूरेशियन हेप्लोग्रुप वाले व्यक्तियों में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का खतरा अधिक था, जबकि दक्षिण एशियाई हेप्लोग्रुप (विशेषकर M5a) के लोगों में कुछ सुरक्षात्मक प्रवृत्ति दिखी.

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वेरिएंट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर तंबाकू-प्रेरित कार्सिनोजेनेसिस से बचाव कर सकता है. इसके बाद पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग में तीन नए जीन का पता चला, जो विश्व के किसी भी प्रमुख कैंसर डेटाबेस या जनसंख्या डेटाबेस में पहले दर्ज नहीं थे. इससे पहले विश्व में 6 जीन की जानकारी थी. इस शोध के बाद अब 9 जीन हो गए हैं.

अध्ययन में प्रमुख भूमिका जीन वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे की है. उन्होंने कहा कि यह अध्ययन दर्शाता है कि उत्तर भारतीय आबादी की जनेटिक संरचना वैश्विक डेटाबेस में पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं होती. पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में मुंह का कैंसर केवल तंबाकू का परिणाम नहीं है, बल्कि आनुवंशिक संवेदनशीलता और पर्यावरणीय कारकों का जटिल अंतर्क्रिया है.

हमारी खोज यह पुष्टि करती है कि हमें अपनी आबादी के लिए अलग जीनोमिक टूल्स विकसित करने होंगे. यह काम प्रिसीजन मेडिसिन की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है. यह अध्ययन इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी के लिए अधिक जीनोमिक संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का लाभ सभी तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें : आखिर क्यों धधक रही हैं यूपी में इमारतें? NEC के बारे में पता नहीं, आसानी से मिल रही NOC, जानें क्या है नियम

TAGGED:

VARANASI NEWS
BHU ORAL CANCER RESEARCH
ORAL CANCER RESEARCH
ओरल कैंसर पर शोध
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.