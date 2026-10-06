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हेपेटाइटिस-सी के इलाज में कारगर साबित होगा IMS-BHU का शोध; 12 की जगह 8 सप्ताह में इलाज संभव

हेपेटाइटिस-सी के इलाज में कारगर साबित होगा IMS-BHU का शोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: हेपेटाइटिस-सी के इलाज में चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (IMS-BHU) ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है. आईएमएस-बीएचयू के गैस्ट्रोलॉजी विभाग की सक्रिय सहभागिता वाले बहुकेंद्रीय रिसॉल्व अध्ययन के निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा शोध पत्रिका ‘द लैंसेट ’ में 30 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुए हैं.