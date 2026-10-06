हेपेटाइटिस-सी के इलाज में कारगर साबित होगा IMS-BHU का शोध; 12 की जगह 8 सप्ताह में इलाज संभव
'द लैंसेट' में इस शोध का प्रकाशन आईएमएस-बीएचयू और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:43 AM IST
वाराणसी: हेपेटाइटिस-सी के इलाज में चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (IMS-BHU) ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है. आईएमएस-बीएचयू के गैस्ट्रोलॉजी विभाग की सक्रिय सहभागिता वाले बहुकेंद्रीय रिसॉल्व अध्ययन के निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा शोध पत्रिका ‘द लैंसेट ’ में 30 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुए हैं.
अध्ययन में पाया गया कि बिना सिरोसिस वाले और पहले उपचार न लिए हुए उपयुक्त हेपेटाइटिस-सी मरीजों में Sofosbuvir-Velpatasvir का 8 सप्ताह का उपचार, मानक 12 सप्ताह के उपचार की तुलना में प्रभावशीलता में कमतर नहीं है. भारत के 6 प्रमुख चिकित्सा एवं शोध केंद्रों पर किए गए इस बहुकेंद्रीय अध्ययन में कुल 880 मरीजों को शामिल किया गया.
इनमें 443 मरीजों को 8 सप्ताह और 437 मरीजों को 12 सप्ताह का उपचार दिया गया. 8 सप्ताह के उपचार समूह में SVR12 98.8 प्रतिशत, जबकि 12 सप्ताह के उपचार समूह में 99.0 प्रतिशत रहा.
दोनों समूहों के परिणाम लगभग समान रहे, जिससे निर्धारित मरीज समूह में 8 सप्ताह का उपचार प्रभावशीलता की दृष्टि से 12 सप्ताह के उपचार से कमतर नहीं पाया गया. उपचार के दौरान कोई महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी समस्या सामने नहीं आई और किसी मरीज को प्रतिकूल घटना के कारण उपचार बंद नहीं करना पड़ा.
अध्ययन में आईएमएस-बीएचयू के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉ. विनोद कुमार की प्रमुख भूमिका रही. वह प्रकाशित शोध-पत्र के प्रमुख सह-लेखकों में शामिल हैं. विभाग के डॉ. एसके शुक्ला, डॉ. देवेश प्रकाश यादव और डॉ. अनुराग कुमार तिवारी ने भी अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सक्रिय योगदान दिया.
एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ के डॉ. अमित गोयल शोध के प्रमुख अन्वेषकों में शामिल रहे और प्रकाशित शोध-पत्र के प्रथम लेखक हैं. देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा एवं शोध संस्थानों के विशेषज्ञों के सहयोग से यह अध्ययन संपन्न हुआ. अध्ययन के निष्कर्ष उपयुक्त मरीजों में उपचार की अवधि कम करने की संभावनाओं को मजबूत करते हैं.
चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त मरीजों में 8 सप्ताह की चिकित्सा अपनाए जाने से दवा की लागत और मरीजों पर आर्थिक बोझ कम करने, स्वास्थ्य संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा अधिक मरीजों तक उपचार पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
हालांकि, 8 सप्ताह का उपचार सभी हेपेटाइटिस-सी मरीजों पर लागू नहीं किया जा सकता. सिरोसिस, पूर्व उपचार या अन्य विशेष चिकित्सकीय परिस्थितियों वाले मरीजों में उपचार की अवधि का निर्धारण व्यक्तिगत चिकित्सकीय मूल्यांकन और वर्तमान उपचार दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए.
आईएमएस-बीएचयू के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि द लैंसेट में इस शोध का प्रकाशन आईएमएस-बीएचयू और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है.
यह उपलब्धि संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी विभाग की उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नैदानिक शोध में सक्रिय भूमिका को रेखांकित करती है. साथ हीं हेपेटाइटिस-सी के उपचार को अधिक प्रभावी, सुलभ और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है.
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