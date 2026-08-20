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ICMR योजना के तहत BHU को मिले 6 अनुसंधान अनुदान; बायोमेडिकल रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

ICMR योजना के तहत BHU को मिले 6 अनुसंधान अनुदान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की एनआईआरएफ विशेष अनुदान पहल के तहत छह उच्च-प्रभाव वाली बायोमेडिकल अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की मंजूरी मिली है.

यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं जिनमें पित्ताशय के कैंसर का प्रारंभित अवस्था में ही पता लगाना, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के लिए अगली पीढ़ी के समाधान, पोस्ट-काला-अजार डर्मल लीशमैनियासिस निदान, बाल चिकित्सा सेप्टिक शॉक, और रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

आईएमएस की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लगभग 15 करोड़ रुपए की कुल अनुदान राशि के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान और सहयोगी इंजीनियरिंग विभागों में व्यापक अध्ययन, प्रिसीजन क्लिनिकल ट्रायल, मल्टी-ओमिक्स बायोमार्कर की खोज तथा अत्याधुनिक प्रयोगशाला विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा.

इन परियोजनाओं के लिए अनुदान की स्वीकृति को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टता और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ मरीजों की देखभाल से जुड़े अपने बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ कर रहा है.

हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधानों और खोजों को बेहतर मरीज देखभाल में रूपांतरित करना है. आयुर्विज्ञान संस्थान के संकायों में चिकित्सा अनुसंधान और क्लिनिकल नवाचार के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया है. संस्थान इस दिशा में अपने संकाय सदस्यों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है.

विश्वविद्यालय को यह अनुदान ऐसे समय में स्वीकृत किए गए हैं, जब विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधि और संकाय सदस्यों के उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि व उत्साह है. पिछले छह महीनों में संकाय सदस्यों ने विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों को 200 से अधिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और कई के परिणामों की वर्तमान में प्रतीक्षा है.