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कानपुर में ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, BHU के प्रोफेसर के बेटे की मौत

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक एचबीटीयू के छात्र की मृत्यु हो गई. ईंटों से लदी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोड़ पर स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चला रहा छात्र सीधे पहिए के नीचे आ गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक की पहचान सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर गांव निवासी देवमणि वर्मा (25) के रूप में हुई है. देवमणि कानपुर के नवाबगंज स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU) में MSC प्रथम वर्ष का छात्र था और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था. शनिवार रात करीब 12 बजे वह अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर चाय पीने के लिए हॉस्टल से निकला था. जैसे ही वे रावतपुर के गुरुदेव इलाके के पास पहुंचे, तभी ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देवमणि का सिर सीधे ट्रॉली के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली आगे चल रही थी और उसके पीछे एक बाइक और देवमणि की स्कूटी आ रही थी. इसी दौरान आगे चल रहे बाइक सवार ने तेजी से कट मारकर खुद को बचा लिया, लेकिन मोड़ होने के कारण देवमणि की स्कूटी सीधे ट्रॉली के नीचे जा घुसी. हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चौंकाने वाली बात ये रही कि देवमणि का दोस्त, जो उसके साथ स्कूटी पर था, हादसे के बाद बिना किसी को सूचित किए मौके से फरार हो गया. वहीं, ट्रैक्टर चालक भी वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकला.



हादसे की जानकारी मिलते ही देवमणि के परिवार में मातम छा गया है. देवमणि के पिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. परिवार में मां साधना वर्मा और बड़ा भाई सुनील वर्मा है. भाई सुनील ने बताया कि देवमणि 1 साल पहले ही उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आया था. पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल से परिजनों को फोन किया, तब जाकर इस घटना की जानकारी मिली.

रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश रॉय ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर के मालिक को हिरासत में ले लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



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