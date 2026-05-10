ETV Bharat / state

कानपुर में ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, BHU के प्रोफेसर के बेटे की मौत

छात्र करीब 12 बजे अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर चाय पीने के लिए हॉस्टल से निकला था.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से HBTU के छात्र की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक एचबीटीयू के छात्र की मृत्यु हो गई. ईंटों से लदी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोड़ पर स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चला रहा छात्र सीधे पहिए के नीचे आ गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सुनील (भाई). (Video Credit; ETV Bharat)

मृतक की पहचान सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर गांव निवासी देवमणि वर्मा (25) के रूप में हुई है. देवमणि कानपुर के नवाबगंज स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU) में MSC प्रथम वर्ष का छात्र था और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था. शनिवार रात करीब 12 बजे वह अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर चाय पीने के लिए हॉस्टल से निकला था. जैसे ही वे रावतपुर के गुरुदेव इलाके के पास पहुंचे, तभी ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देवमणि का सिर सीधे ट्रॉली के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली आगे चल रही थी और उसके पीछे एक बाइक और देवमणि की स्कूटी आ रही थी. इसी दौरान आगे चल रहे बाइक सवार ने तेजी से कट मारकर खुद को बचा लिया, लेकिन मोड़ होने के कारण देवमणि की स्कूटी सीधे ट्रॉली के नीचे जा घुसी. हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चौंकाने वाली बात ये रही कि देवमणि का दोस्त, जो उसके साथ स्कूटी पर था, हादसे के बाद बिना किसी को सूचित किए मौके से फरार हो गया. वहीं, ट्रैक्टर चालक भी वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकला.

हादसे की जानकारी मिलते ही देवमणि के परिवार में मातम छा गया है. देवमणि के पिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. परिवार में मां साधना वर्मा और बड़ा भाई सुनील वर्मा है. भाई सुनील ने बताया कि देवमणि 1 साल पहले ही उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आया था. पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल से परिजनों को फोन किया, तब जाकर इस घटना की जानकारी मिली.

रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश रॉय ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर के मालिक को हिरासत में ले लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: यूपी में बरेली और श्रावस्ती में रोड एक्सीडेंट, 2 की मौत, 1 घायल

TAGGED:

HBTU STUDENT DIE IN ROAD ACCIDNRT
BHU PROFESSORS SON DIES IN ACCIDENT
कानपुर सड़क हादसा
BHU प्रोफेसर बेटे देवमणि वर्मा मौत
KANPUR STUDENT DIE IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.